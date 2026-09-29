За цей час він встиг побути футболістом, капітаном збірної, тренером, батьком чотирьох синів, амбасадором України та футбольним функціонером. Як складалось життя і кар’єра Андрія Шевченка розповідає 24 Канал.

Дитинство Шевченка: м'яч був важливішим за уроки



Андрій Шевченка / Фото Відкриті джерела



Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року на Київщині. Офіційний сайт "Динамо" називає місцем народження село Двірківщина Яготинського району, тоді як у біографії УАФ вказаний Яготин. Дитинство майбутній футболіст провів уже в Києві – родина оселилася на Оболоні, а Андрій навчався у школі №216.

Батько Микола був військовим і бачив для сина приблизно такий самий шлях. Але Андрія значно більше цікавив м'яч. Він грав за дворові команди, а приблизно у дев'ять років його помітив дитячий тренер київського "Динамо" Олександр Шпаков. Причому тренеру згодом довелося особисто переконувати батька Шевченка дозволити хлопцеві продовжити займатися футболом.

Сам Шевченко згадував, що в дитинстві міг грати після школи, ввечері під одним ліхтарем, узимку – на снігу й навіть льоду. А його головною мрією було просто вийти у футболці київського "Динамо". Скромно. Про "Золотий м'яч" тоді, мабуть, вирішив поки не загадувати.

Його дитинство зачепила й Чорнобильська катастрофа 1986 року. Після аварії дітей, серед яких був Шевченко, евакуювали з Києва. Через кілька місяців він повернувся й продовжив тренування в академії "Динамо".

"Динамо", "Мілан" і той самий "Золотий м'яч"



Андрій Шевченка / Фото київського клубу



До основної команди "Динамо" Шевченко пробився у 1994 році. А справжня європейська слава прийшла наприкінці 90-х, коли команда Валерія Лобановського голосно заявила про себе в Лізі чемпіонів.

У 1999 році нападник перейшов до "Мілана" – і адаптаційний період, схоже, вирішив просто пропустити. Уже в дебютному сезоні він забив 24 голи в Серії А і став найкращим бомбардиром чемпіонату. Загалом за "россонері" українець забив 175 голів у 322 матчах, виграв чемпіонат Італії, Кубок країни та Лігу чемпіонів.



Андрій Шевченка / Фото Відкриті джерела

У фіналі Ліги чемпіонів 2003 року саме Шевченко реалізував вирішальний пенальті проти "Ювентуса". А вже у 2004 році він отримав "Золотий м'яч", випередивши Деку, Роналдінью та Тьєррі Анрі. Непогано для хлопця, якого колись могли відправити у військове училище замість футбольного поля.

У 2006 році Шевченко перейшов до "Челсі", згодом ненадовго повернувся до "Мілана", а завершував клубну кар'єру там, де все починалося, – у київському "Динамо"+.

Не менш важливою була збірна України. Шевченко залишається її найкращим бомбардиром із 48 голами, а на чемпіонаті світу 2006 року був капітаном команди, яка сенсаційно дійшла до чвертьфіналу.

Особисте життя зараз: понад 20 років разом і четверо синів

У липні 2026 року Андрій Шевченко та Крістен Пазік відзначили 22-гу річницю шлюбу. З цієї нагоди футболіст навіть опублікував рідкісне свіже фото з дружиною – пара загалом не надто любить перетворювати особисте життя на реаліті-шоу.

Крістен сьогодні вже не так активно працює в модельній індустрії. Вона займається сім'єю та бізнесом: разом із сестрами розвиває бренд чоловічого одягу IKKON. Також вона продовжує підтримувати Україну й час від часу приїжджає на батьківщину чоловіка.

У Шевченка та Пазік четверо синів – Джордан, Крістіан, Александр і Райдер-Габріель. Старші діти вже дорослі, а тема футболу в родині нікуди не зникла. Сам Шевченко у 2026 році розповідав, що його старші сини бували з ним в Україні навіть під час повномасштабної війни та на власні очі бачили ракетні атаки. За його словами, він намагається чесно пояснювати дітям, що відбувається в Україні.

Попри публічний статус, Шевченко роками підкреслював, що вдома він насамперед батько. Колись він жартував, що його головна сімейна функція – "працювати таксистом", возити дітей до школи, на футбол і теніс. Тож "Золотий м'яч" – це, звісно, добре, але від графіка дитячих секцій не рятує навіть він.

Зараз родина Шевченка живе доволі непублічно: спільні фото з'являються нечасто, а подробиці стосунків подружжя майже не коментує. Проте за більш ніж два десятиліття шлюбу Крістен залишається поруч із Шевченком і під час футбольної кар'єри, і після її завершення, і тепер, коли значна частина його роботи пов'язана вже з УАФ та підтримкою України.

Тренерська кар'єра

У 2016–2021 роках він очолював збірну України. Найгучнішим результатом стало Євро-2020, де українська команда вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу турніру.

Після збірної був короткий етап у клубному футболі, однак із початком повномасштабного вторгнення Росії Шевченко значну частину уваги переключив на підтримку України. Він став першим амбасадором UNITED24.

Де Андрій Шевченко зараз



Андрій Шевченка / Фото з Інстаграм



З 25 січня 2024 року він очолює Українську асоціацію футболу. На виборах за його кандидатуру проголосували 93 із 94 делегатів, при цьому сам Шевченко участі в голосуванні не брав.

На посаді президента УАФ він займається, зокрема, розвитком дитячо-юнацького та масового футболу. У квітні 2026 року Шевченко повідомляв, що у відновленому проєкті "Шкільний м'яч" беруть участь близько 50 тисяч дітей із трьох тисяч шкіл, а ще понад 12 тисяч юних футболістів грають у Національній лізі майбутнього.

Він також представляє український футбол на міжнародному рівні та долучається до соціальних ініціатив. У 2026 році Шевченко разом зі збірною відвідував поранених українських військових, працював із дитячими проєктами та представляв УАФ на Конгресі ФІФА.

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