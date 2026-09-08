Борщ, кава і муай-тай: ТОП місць, де побувала Анджеліна Джолі в Україні

За кілька днів голлівудська зірка встигла побувати у різних куточках нашої країни, щоб на власні очі переконатись як зараз живуть українці. Та й, звісно ж, підтримати їх.

Цього разу маршрут зірки виявився доволі насиченим. 24 Канал зібрав усі відомі подробиці її неанонсованої поїздки та з'ясував, де побувала Джолі і що там робила.

Львів

Перші повідомлення про приїзд Анджеліни Джолі з'явилися 29 серпня. Місцеві Telegram-канали писали, що акторку разом з охороною помітили дорогою до Львова.

Втім, саме львівський епізод залишається одним із найменш підтверджених у нинішній поїздці. Офіційної прог рами перебування Джолі у місті не оприлюднювали.

Тернопіль



Анджеліна Джолі в Тернопоі / Скріншот із відео закладу. Старий млин



Джолі побувала у ресторані "Старий Млин", де скуштувала традиційні українські страви, в тому числі борщ.

Заклад опублікував кадри з камер спостереження та натякнув на візит знаменитої гості словами про те, що іноді для того, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу.

Кременчук



Анджеліна Джолі в Україні / Фото з мережі



30 серпня акторку помітили вже у Кременчуці. За словами очевидців, Джолі побувала в одному з місцевих торговельних центрів. Там вона зайшла до кав'ярні та магазинів косметики, а також випила каву. На ній були темні окуляри та коричневе пальто, а поруч перебувала охорона.Фото та відео швидко розлетілися мережею. Щоправда, офіційного підтвердження від самої акторки чи її команди немає.

Полтава



Анджеліна Джолі в Полтаві / Скріншот з відео



1 вересня до маршруту Джолі додалася Полтава. Акторку помітили під час сніданку в Premier Hotel Palazzo. Місцева мешканка Яна Нікітченко розповіла, що сиділа за сусіднім столиком і несподівано впізнала голлівудську зірку.

Фотографуватися з Джолі не дозволили, однак очевидиця все ж встигла зняти коротке відео.

За даними місцевих медіа, Джолі також снідала разом із представником міжнародної благодійної організації Legacy of War Foundation.

Харків



Анджеліна Джолі в Харкові / Фото Spadkoyemets



Найважливішою зупинкою маршруту став Харків. Акторку помічали в місті, зокрема в районі Холодної Гори. Але згодом з'явилися значно цікавіші подробиці: Джолі відвідала харківський боксерський клуб "Spadkoyemets".

Там її син Нокс тренувався з українськими захисниками, які займаються муай-тай. Сама Джолі також приєдналася до зустрічі в спортивному клубі.

Навіщо Джолі приїхала в Україну

Цьогорічний візит Джолі не анонсували заздалегідь. Світовий конгрес українців підтвердив її приїзд та зазначив, що акторка відвідує українські міста, спілкується з людьми та на власні очі бачить реальність країни, яка продовжує протистояти російській агресії. Сама Джолі публічно не коментувала поїздку та не публікувала детального маршруту.

Нагадаємо, що це вже третій її візит до України від початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році акторка приїжджала до Львова, а у 2025 році відвідала південні регіони України.

До слова, Анджеліна Джолі – не єдина голлівудська зірка, яка регулярно приїжджає в Україну та підтримує українців. Не так давно тут побував Шон Пенн – актор неодноразово публічно виступав на підтримку України, зустрічався з українцями та документував реалії війни.