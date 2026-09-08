На этот раз маршрут звезды оказался довольно насыщенным. 24 Канал собрал все известные подробности ее незапланированной поездки и выяснил, где побывала Джоли и что там делала.

Львов

Первые сообщения о приезде Анджелины Джоли появились 29 августа. Местные Telegram-каналы писали, что актрису вместе с охраной заметили по дороге во Львов.

Впрочем, именно львовский эпизод остается одним из наименее подтвержденных в нынешней поездке. Официальная программа пребывания Джоли в городе не обнародовалась.

Тернополь



Анджелина Джоли в Тернополе / Скриншот из видео заведения. Старый мельница



Джоли побывала в ресторане "Старый Млин", где попробовала традиционные украинские блюда, в том числе борщ.

Заведение опубликовало кадры с камер наблюдения и намекнуло на визит знаменитой гостьи словами о том, что иногда для того, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща.

Кременчуг



Анджелина Джоли в Украине / Фото из сети



30 августа актрису заметили уже в Кременчуге. По словам очевидцев, Джоли побывала в одном из местных торговых центров. Там она зашла в кафе и магазины косметики, а также выпила кофе. На ней были темные очки и коричневое пальто, а рядом находилась охрана. Фото и видео быстро разлетелись по сети. Правда, официального подтверждения от самой актрисы или ее команды нет.

Полтава



Анджелина Джоли в Полтаве / Скриншот из видео



1 сентября в маршрут Джоли добавилась Полтава. Актрису заметили во время завтрака в Premier Hotel Palazzo. Местная жительница Яна Никитченко рассказала, что сидела за соседним столиком и неожиданно узнала голливудскую звезду.

Фотографироваться с Джоли не разрешили, однако очевидица все же успела снять короткое видео.

По данным местных СМИ, Джоли также завтракала вместе с представителем международной благотворительной организации Legacy of War Foundation.

Харьков



Анджелина Джоли в Харькове / Фото Spadkoyemets



Самым важным пунктом маршрута стал Харьков. Актрису замечали в городе, в частности в районе Холодной Горы. Но впоследствии появились гораздо более интересные подробности: Джоли посетила харьковский боксерский клуб "Spadkoyemets".

Там ее сын Нокс тренировался с украинскими бойцами, занимающимися муай-тай. Сама Джоли также присоединилась к встрече в спортивном клубе.

Зачем Джоли приехала в Украину

Визит Джоли в этом году не анонсировали заранее. Всемирный конгресс украинцев подтвердил ее приезд и отметил, что актриса посещает украинские города, общается с людьми и воочию видит реальность страны, которая продолжает противостоять российской агрессии. Сама Джоли публично не комментировала поездку и не публиковала подробный маршрут.

Напомним, что это уже третий ее визит в Украину с начала полномасштабного вторжения. В 2022 году актриса приезжала во Львов, а в 2025 году посетила южные регионы Украины.

К слову, Анджелина Джоли – не единственная голливудская звезда, которая регулярно приезжает в Украину и поддерживает украинцев. Так недавно здесь побывал Шон Пенн – актер неоднократно публично выступал в поддержку Украины, встречался с украинцами и документировал реалии войны.