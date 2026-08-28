Видео совместного путешествия опубликовал Петр Верзилов – основатель Pussy Riot, а ныне боец Вооруженных сил Украины. В своих соцсетях он показал короткий ролик, на котором трехкратный лауреат премии "Оскар" проводит время в его компании.

Однажды в Украине с Шоном Пенном,

– подписал публикацию военный.

Однако украинская аудитория сразу обратила внимание на нарушение. На видео запечатлено, как мужчины курят в тамбуре вагона, что категорически запрещено правилами пассажирских перевозок Укрзализныци.



Шон Пенн с военным / ото из инстаграма

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В сети уже активно обсуждают, придется ли голливудской звезде заплатить штраф, который за подобное правонарушение составляет от 85 до 340 гривен.

Помимо этого инцидента, Верзилов рассказал о деталях их разговора. По словам военного, в поезде они с Пенном обсуждали готовность людей рисковать жизнью ради свободы других и вспоминали философию писателя Чарльза Буковски. В конце записи актер показал жест, который Верзилов расценил как послание российской ФСБ, которая в прошлом году планировала покушение на бойца.

Шон Пенн с военным / Видео из инстаграма

Напомним, что Владимир Зеленский наградил Шона Пенна государственной наградой в виде золотого сине-желтого цветка – "Национальная легенда Украины".