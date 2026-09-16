"Щодня під обстрілами": Анджеліна Джолі прокоментувала поїздку в Україну і поділилась фото

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі нарешті привідкрила завісу свого таємного візиту до України, який відбувся наприкінці літа. Акторка поділилася щемливими враженнями від поїздки до незламного Харкова та Карпат.

Знаменитість на власні очі побачила, як українці продовжують жити, навчатися та боротися попри постійний російський терор. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала великий допис, присвячений поїздці, яку активно обговорювали в соцмережах.

Як зізналась Джолі, основною метою її чергового візиту до України стала зустріч з тими, хто підтримує навчання українських дітей у часі війни.

В той час як діти в Україні повертаються до навчання на тлі посилених атак на цивільне населення та інфраструктуру, я зустрілась з учителями, тренерами та сусідами, завдяки яким діти можуть продовжувати вчитися в безпеці,

– заявила Анджеліна.

Акторка підтвердила, що побувала в Харкові у районі Північної Салтівки, який чи не найбільше постраждав від обстрілів, а саме місто зазнає ударів майже щодня. Там вона завітала до підземного залу Caramel Studio, де юні спортсмени під керівництвом Тетяни Єрмашкевич продовжують тренування навіть під час повітряних тривог. Також голлівудська гостя відвідала артстудію Aza Nizi Maza. У 2022 році цей простір перемістився під землю, щоб врятуватися від бомбардувань. Там зірка спостерігала, як діти з особливостями розвитку створюють дивовижні мистецькі роботи.



Анджеліна Джолі в Харкові / Фото angelinajolie



Анджеліна Джолі в Харкові / Фото angelinajolie

Окрім Харкова, маршрут Джолі пролягав через Карпати, де акторка поспілкувалася з неймовірно сильними жінками, які самотужки виховують дітей і водночас борються за звільнення своїх чоловіків із російського полону. Цікавою деталлю стало те, що разом із зірковою мамою приїхав її син Нокс. Хлопець мав честь провести для місцевих дітлахів заняття з тайського боксу.

Окрему увагу Анджеліна приділила вшануванню пам'яті Олексія Юкова, який, на жаль, загинув у серпні 2026 року на фронті під час виконання своєї надважливої місії.

Поїздка Джолі була тривалою і колоритною. 24 Канал розповідав про локації, на яких помітили Анджеліну, та українські страви, які вона смакувала цього разу.