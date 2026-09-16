Знаменитость собственными глазами увидела, как украинцы продолжают жить, учиться и бороться, несмотря на постоянный российский террор. На своей странице в инстаграме звезда опубликовала большой пост, посвященный поездке, которую активно обсуждали в соцсетях.

Как призналась Джоли, основной целью ее очередного визита в Украину стала встреча с теми, кто поддерживает обучение украинских детей в условиях войны.

В то время как дети в Украине возвращаются к учебе на фоне усиленных атак на гражданское население и инфраструктуру, я встретилась с учителями, тренерами и соседями, благодаря которым дети могут продолжать учиться в безопасности,

– заявила Анджелина.

Актриса подтвердила, что побывала в Харькове в районе Северной Салтовки, который, пожалуй, больше всего пострадал от обстрелов, а сам город подвергается ударам почти ежедневно. Там она побывала в подземном зале Caramel Studio, где юные спортсмены под руководством Татьяны Ермашкевич продолжают тренировки даже во время воздушных тревог. Также голливудская гостья посетила арт-студию Aza Nizi Maza. В 2022 году это пространство переместилось под землю, чтобы спастись от бомбардировок. Там звезда наблюдала, как дети с особенностями развития создают удивительные художественные работы.



Анджелина Джоли в Харькове / Фото angelinajolie



Анджелина Джоли в Харькове / Фото angelinajolie

Помимо Харькова, маршрут Джоли пролегал через Карпаты, где актриса пообщалась с невероятно сильными женщинами, которые в одиночку воспитывают детей и одновременно борются за освобождение своих мужей из российского плена. Интересной деталью стало то, что вместе со звездной мамой приехал ее сын Нокс. Парень имел честь провести для местных детей занятия по тайскому боксу.

Особое внимание Анджелина уделила чествованию памяти Алексея Юкова, который, к сожалению, погиб в августе 2026 года на фронте во время выполнения своей сверхважной миссии.

Поездка Джоли была продолжительной и колоритной. 24 Канал рассказывал о местах, где замечали Анджелину, и украинских блюдах, которые она пробовала на этот раз.