Как сообщили в сети и на многочисленных Telegram-каналах, голливудская суперзвезда, по всей видимости, посетила Украину. Если эта информация получит подтверждение от местных властей или лично от самой Анджелины Джоли, этот визит станет уже третьим с начала полномасштабного вторжения.

Гастрономические приключения в Тернополе и визиты в другие города

Пользователи соцсетей активно распространяли кадры из Тернополя, Львова, Кременчуга и Харькова, где местные жители якобы встретили знаменитость.

29 августа львовские Telegram-каналы поделились "эксклюзивной информацией" о том, что Джоли с охраной заметили во Львове. А уже на следующий день голливудскую актрису заметили в Тернополе. В частности, тернопольский ресторан "Старый Млин" опубликовал короткую видеозапись с камер наблюдения, снятую 30 августа. На кадрах хорошо видна женщина, невероятно похожая на всемирно известную актрису.

В "Старом Млине" Анджелина Джоли отведала блюда, в которых – настоящий вкус Украины: традиции, щедрость и любовь к своей кухне,

– подписали ролик представители заведения.

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Анджелину Джоли якобы заметили в Тернополе 30 августа / Фото trutyzna

Кроме того, в Кременчуге актрису якобы видели в одном из популярных торговых центров. А Сергей Стерненко отметил, что голливудскую гостью также заметили на улицах Харькова.

Впрочем, официальной информации от местных властей или лично от самой Анджелины Джоли по состоянию на утро 31 августа нет.

Что известно о визитах Анджелины Джоли в Украину

Это уже не первая поездка обладательницы "Оскара" в Украину во время войны. Весной 2022 года во Львове она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами.

В ноябре 2025 года Джоли осуществляла гуманитарную миссию на юге Украины, посетив Херсон и Николаев.

Не только Анджелина Джоли поддерживает нашу страну не на словах, а делом. Вот кто еще из ее коллег побывало в Украине во время полномасштабной войны.