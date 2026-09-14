Аніта Луценко натякнула на нові стосунки: романтичні кадри із загадковим чоловіком

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко заінтригувала прихильників змінами в особистому житті.

Знаменитість, схоже, закрутила новий роман і вперше показала свого обранця публіці. В інстаграмі вона опублікувала атмосферні кадри з чоловіком.

Тренерка поділилася колажем із чорно-білих світлин, на яких позує в обіймах коханого та ніжно на нього дивиться. Для фотосесії пара обрала балкон однієї з київських багатоповерхівок.

Аніта Луценко вперше показала коханого / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у грудні 2025 року Аніта Луценко офіційно підтвердила розрив із батьком своєї доньки Олександром Лозовцевим. Пара тривалий час жила у цивільному шлюбі, а у 2016 році в них народилася донька Мія. Луценко відверто розповідала, що ініціаторкою розриву стала вона, оскільки з її боку зникли почуття. За словами тренерки, вона зрозуміла, що дедалі більше часу проводить сама, а стосунки більше не приносять їй задоволення. Тому Луценко вирішила поставити в них крапку.

До речі, раніше свій роман розсекретили відомі актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька. Нещодавно пара поїхала на відпочинок разом із батьками Цимбалюка.