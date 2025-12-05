Подробицями Луценко поділилась у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Аніта Луценко пригадала, що одного вечора Олександр зізнався їй в коханні, а спортсменка зрозуміла, що не може відповісти чоловікові взаємністю. Ведуча "Зважених та щасливих" не хотіла брехати обранцю.

Я зрозуміла, що почала все більше часу проводити сама. Тобто мені комфортно самій з собою. І мені здається, що люди мають бути разом, доки вони отримують задоволення від того, що разом. А якщо, коли ви разом, і ти чекаєш моменту, коли залишишся сама, поробиш свої справи й тобі буде більш комфортно, то це абсолютно нечесно,

– зазначила Луценко.

Водночас спортсменка додала, що Лозовцов – кохання всього її життя. Аніта зізналась, що ніколи не могла подумати, що воно колись згасне.

Луценко також пригадала розмову зі своїм психоаналітиком, яка стала доленосною.

Ми розмовляли вже про те, щоб розійтися, і вона питає: "А чого ти боїшся? Що станеться, якщо ти розійдешся?" Я кажу: "Я боюся, що в мене ніколи в житті більше не буде ось такого кохання від Бога, коли ви половинки, і це якась магія. Цього ніколи не буде", вона відповідає: "Так у тебе ж і зараз цього немає",

– розповіла спортсменка.

Аніта наголосила, що стосунки з Олександром були прекрасними, жінка не шкодує про них. Спортсменка додала, що вони не зраджували одне одного, а просто "недопрацювали".

Шкода, що настільки потенційно класні стосунки не склалися,

– зізналась вона.

