Подробностями Луценко поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Анита Луценко вспомнила, что однажды вечером Александр признался ей в любви, а спортсменка поняла, что не может ответить мужчине взаимностью. Ведущая "Зважених та щасливих" не хотела врать избраннику.

Я поняла, что начала все больше времени проводить сама. То есть мне комфортно самой с собой. И мне кажется, что люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что вместе. А если, когда вы вместе, и ты ждешь момента, когда останешься одна, сделаешь свои дела и тебе будет более комфортно, то это абсолютно нечестно,

– отметила Луценко.

В то же время спортсменка добавила, что Лозовцов – любовь всей ее жизни. Анита призналась, что никогда не могла подумать, что она когда-то угаснет.

Луценко также вспомнила разговор со своим психоаналитиком, который стал судьбоносным.

Мы разговаривали уже о том, чтобы разойтись, и она спрашивает: "А чего ты боишься? Что произойдет, если ты разойдешься?" Я говорю: "Я боюсь, что у меня никогда в жизни больше не будет вот такой любви от Бога, когда вы половинки, и это какая-то магия. Этого никогда не будет", она отвечает: "Так у тебя же и сейчас этого нет",

– рассказала спортсменка.

Анита подчеркнула, что отношения с Александром были прекрасными, женщина не жалеет о них. Спортсменка добавила, что они не изменяли друг другу, а просто "недоработали".

Жаль, что столь потенциально классные отношения не сложились,

– призналась она.

Интервью с Анитой Луценко: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Аниты Луценко?