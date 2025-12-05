Подробностями Луценко поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
Не пропустите После новости о разводе Елены и Тараса Тополи стало известно, кто из пары подал иск в суд
Анита Луценко вспомнила, что однажды вечером Александр признался ей в любви, а спортсменка поняла, что не может ответить мужчине взаимностью. Ведущая "Зважених та щасливих" не хотела врать избраннику.
Я поняла, что начала все больше времени проводить сама. То есть мне комфортно самой с собой. И мне кажется, что люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что вместе. А если, когда вы вместе, и ты ждешь момента, когда останешься одна, сделаешь свои дела и тебе будет более комфортно, то это абсолютно нечестно,
– отметила Луценко.
В то же время спортсменка добавила, что Лозовцов – любовь всей ее жизни. Анита призналась, что никогда не могла подумать, что она когда-то угаснет.
Луценко также вспомнила разговор со своим психоаналитиком, который стал судьбоносным.
Мы разговаривали уже о том, чтобы разойтись, и она спрашивает: "А чего ты боишься? Что произойдет, если ты разойдешься?" Я говорю: "Я боюсь, что у меня никогда в жизни больше не будет вот такой любви от Бога, когда вы половинки, и это какая-то магия. Этого никогда не будет", она отвечает: "Так у тебя же и сейчас этого нет",
– рассказала спортсменка.
Анита подчеркнула, что отношения с Александром были прекрасными, женщина не жалеет о них. Спортсменка добавила, что они не изменяли друг другу, а просто "недоработали".
Жаль, что столь потенциально классные отношения не сложились,
– призналась она.
Интервью с Анитой Луценко: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Аниты Луценко?
Напомним, что в 2016 году Анита Луценко родила от Александра дочь Мию. Пара не была в официальном браке. Также спортсменка рассказывала, что мужчина не хочет публичности.
В апреле 2025 года в интервью программе "Ближе к звездам" ведущая "Зважених та щасливих" намекнула на проблемы в отношениях с Александром.
"У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется это немножко ненормальным. Я не настолько сильная личность, чтобы с миллионами делиться своими проблемами. Давайте не о грустном", – сказала Луценко.
В июне Анита заявила, что больше не живет вместе с избранником.