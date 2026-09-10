"О Господи, ну знову?": Анна Трінчер випустила трек про колишніх та показала кліп з купою зірок

Українська співачка Анна Трінчер потішила прихильників музичною новинкою. Виконавиця презентувала драйвовий сингл "О Господи" та яскравий кліп, у якому з'явилося багато відомих облич українського шоубізнесу.

Нова робота артистки – це знайома багатьом життєва історія. Сюжет пісні розгортається довкола моменту, коли ви нарешті попрощалися з минулим, відновили душевний спокій, і раптом колишній партнер вирішує нагадати про себе несподіваним повідомленням "привіт". Трек "О Господи" вчить обирати себе, зберігати здоровий пофігізм і не повертатися туди, де вже давно час поставити крапку.

Сама співачка зізнається, що хотіла передати стан абсолютної легкості та самоповаги, коли емоції більше не беруть верх над розумом.

Усі ми проходили через це: ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій, і тут – знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку й думку: "Ну знову?". Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе й з легкістю йдеш далі,

– поділилася Анна Трінчер.

Окрім потужного музичного послання, артистка підготувала і візуальний сюрприз. У новому кліпі знялися зіркові гості. Серед них – Слава Дьомін, Тімур Мірошниченко, Олег Машуковський, Єва Коршик, MELOVIN та Таня Лі.

Анна Трінчер, Єва Коршик та Таня Лі / фото пресслужба

Почути цей трек наживо можна буде вже зовсім скоро. Пісня "О Господи" стане частиною масштабного шоу Анни Трінчер "Зірочка Палац", яке відбудеться 20 листопада. Співачка планує, що багатотисячний зал столичного Палацу спорту в один голос співатиме цей приспів, відпускаючи всі минулі проблеми.

Анна Трінчер – О, Господи! – дивитися кліп онлайн:



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