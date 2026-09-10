Новая песня артистки – это знакомая многим жизненная история. Сюжет песни разворачивается вокруг момента, когда вы наконец-то распрощались с прошлым, обрели душевное спокойствие, и вдруг бывший партнер решает напомнить о себе неожиданным сообщением "привет". Трек "О Господи" учит выбирать себя, сохранять здоровый пофигизм и не возвращаться туда, где уже давно пора поставить точку.

Сама певица признается, что хотела передать состояние абсолютной легкости и самоуважения, когда эмоции больше не берут верх над Умом.

Все мы проходили через это: ты наконец выдыхаешь, восстанавливаешь силы, обретаешь полное спокойствие, и тут – снова сообщение или звонок из прошлого. Раньше это могло бы выбить из колеи или затянуть в размышления, но сейчас это вызывает лишь улыбку и мысль: "Ну, опять?". Мне очень хотелось передать это состояние, когда ты просто выбираешь себя и с легкостью идешь дальше,

– поделилась Анна Тринчер.

Помимо мощного музыкального послания, артистка подготовила и визуальный сюрприз. В новом клипе снялись звездные гости. Среди них – Слава Демин, Тимур Мирошниченко, Олег Машуковский, Ева Коршик, MELOVIN и Таня Ли.

Анна Тринчер, Ева Коршик и Таня Ли / фото пресс-служба

Услышать этот трек вживую можно будет уже совсем скоро. Песня "О Господи" станет частью масштабного шоу Анны Тринчер "Звездочка Дворец", которое состоится 20 ноября. Певица планирует, что многотысячный зал столичного Дворца спорта в один голос будет петь этот припев, отпуская все прошлые проблемы.

Анна Тринчер – О, Господи! – смотреть клип онлайн:



Кстати, MONATIK представил новую песню "НуМо" и клип с KOLA и DANTES, которые "женится". Это вторая часть его музыкального арт-проекта, части которого плавно перетекают одна в другую и складываются в единую большую историю.