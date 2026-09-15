Живуть за кордоном: Арсен Мірзоян розповів про стосунки із синами від першого шлюбу

Арсен Мірзоян розповів про стосунки з двома синами від першого шлюбу.

Зараз хлопці живуть за кордоном, тому артист бачиться з ними значно рідше, ніж раніше. В інтерв'ю Славі Дьоміну музикант зізнався, що попри відстань вони залишаються у хороших стосунках.

Старшому сину Арсена Мірзояна 22 роки, а молодшому – 16. За словами артиста, раніше вони проводили разом значно більше часу. Зокрема, у родині була традиція разом їздити на канікули. Тепер через відстань та щільні графіки такі зустрічі відбуваються рідше.

Цього разу навіть не вдалося перетнутися, коли ми були в турі Німеччиною. За графіком ми не встигали фізично,

– розповів Мірзоян.

І зізнався, що сумує за спільними канікулами із синами та хотів би повернути цю традицію.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном: дивіться відео онлайн

Арсен Мірзоян має двох синів від першого шлюбу з жінкою на ім'я Анна – Влада та Артема. Також разом із Тонею Матвієнко музикант виховує спільну доньку Ніну.

Арсен Мірзоян з синами та донькою / Скриншот з інтерв'ю

У Тоні Матвієнко також є донька Уляна від попередніх стосунків. Арсен Мірзоян має з падчеркою дружні стосунки. Зараз дівчина живе в Берліні. Нещодавно Тоня Матвієнко розповіла, що її донька заручилася за кордоном.