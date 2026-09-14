Радісною новиною артистка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну. Освідчення відбулося за кордоном.

Уляна тривалий час залишалася в Україні навіть після початку повномасштабної війни, однак зрештою вирішила виїхати. Зараз дівчина живе в Берліні. За словами Тоні Матвієнко, на таке рішення доньку підштовхнули війна та постійний стрес.

Вона зараз така щаслива. Їм за кордоном дуже складно, вона в пошуках роботи, їй все спочатку починати. Коли хлопець їй освідчився, я бачу, що вона заспокоїлась. Дуже йому дякую, що так підтримав мою доньку. У такий етап для неї дуже важливо, що для неї тепер є чоловіче плече,

– зазначила артистка.

Вона додала, що наречений Уляни теж з України, проте інших подробиць розкривати не стала.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Уляна – донька Тоні Матвієнко від першого шлюбу. Співачка стала мамою вперше у 17 років. Також артистка виховує 10-річну доньку Ніну, яка народилася у шлюбі Тоні Матвієнко з музикантом Арсеном Мірзояном.

До слова, нещодавно радісною новиною поділилася й телеведуча Іванна Онуфрійчук. Вона оголосила про вагітність.