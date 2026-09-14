Об этой радостной новости артистка рассказала в интервью Славе Демину. Предложение руки и сердца состоялось за границей.
Ульяна долгое время оставалась в Украине даже после начала полномасштабной войны, однако в конце концов решила уехать. Сейчас девушка живет в Берлине. По словам Тони Матвиенко, к такому решению дочь подтолкнули война и постоянный стресс.
Она сейчас такая счастливая. Им за границей очень сложно, она в поисках работы, ей все с нуля начинать. Когда парень сделал ей предложение, я вижу, что она успокоилась. Огромное ему спасибо за то, что так поддержал мою дочь. На таком этапе для нее очень важно, что теперь у нее есть мужское плечо,
– отметила артистка.
Она добавила, что жених Ульяны тоже из Украины, однако других подробностей раскрывать не стала.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Интервью с Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном: смотрите видео онлайн
Напомним, Ульяна – дочь Тони Матвиенко от первого брака. Певица стала мамой впервые в 17 лет. Также артистка воспитывает 10-летнюю дочь Нину, которая родилась в браке Тони Матвиенко с музыкантом Арсеном Мирзояном.
К слову, недавно радостной новостью поделилась и телеведущая Иванна Онуфрийчук. Она объявила о беременности.