Тоня Матвиенко рассказала, в какую страну уехала ее старшая дочь, в программе "Наедине с Гламуром". Певица сообщила, что сейчас у 27-летней Ульяны все в порядке.

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Полгода назад она уехала из Украины и поселилась в Берлине.

У нее все очень хорошо. Она сейчас живет в Германии, в Берлине. Она работает. Уже полгода как уехала из Украины. Жаль, но я стараюсь с ней чаще видеться. Вот она недавно приезжала во Львов, так что все хорошо,

– поделилась артистка.

Тоня Матвиенко объяснила, почему девушка приняла решение покинуть Украину – это произошло из-за войны и постоянного стресса. Сейчас Ульяна имеет статус беженки. Просто в какой-то момент она сказала: "Я больше не могу, мне страшно". Переживает, – призналась певица.



Тоня Матвиенко с дочерью / Фото из Instagram певицы

Отметим, что Тоня Матвиенко вместе с Арсеном Мирзояном воспитывает младшую дочь Нину. Они живут в Украине.

К слову, дети Екатерины Бужинской также живут за границей, о чем певица рассказала недавно. Дмитрик и Екатерина находятся в столице Болгарии, где учатся. Звездная мама объяснила, что хочет, чтобы их дети жили в мирном мире.