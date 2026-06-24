Тоня Матвієнко розповіла, до якої країни виїхала її старша донька, у програмі "Наодинці з Гламуром". Співачка розповіла, що зараз у 27-річної Уляни все гаразд.

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Вона пів року тому виїхала з України та оселилася в Берліні.

У неї все дуже добре. Вона зараз живе в Німеччині, в Берліні. Вона працює. Вже пів року як виїхала, поїхала з України. Шкода, але я намагаюся з нею частіше зустрічатися. Ось вона у Львів нещодавно приїжджала, так що все добре,

– поділилась артистка.

Тоня Матвієнко пояснила, чому дівчина прийняла рішення покинути Україну – це сталось через війну та постійний стрес. Зараз Уляна має статус біженки. Просто в якийсь момент сказала: "Я більше не можу, мені страшно". Переживає, – зізналась співачка.



Тоня Матвієнко з донькою / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, також Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном виховує молодшу доньку Ніну. Вони живуть в Україні.

До слова, діти Катерини Бужинської також живуть за кордоном, про що співачка зізналась нещодавно. Дмитрик і Катерина перебувають у столиці Болгарії, де навчаються. Зіркова мама пояснила, що хоче, аби їхні діти жили в мирному світі.