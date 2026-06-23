Известно, что дети Зеленского остаются в Украине, несмотря на полномасштабное российское вторжение. Где учатся дочь и сын Владимира Александровича — читайте далее в материале 24 Канала.

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Старшей дочери супругов Зеленских сейчас 21 год. В 2022 году она поступила в университет на юридический факультет. Как ранее рассказывала Елена Зеленская, это направление Александра выбрала самостоятельно, и учеба не вызывает у нее трудностей. В этом году дочь президента заканчивает бакалавриат. Недавно она успешно сдала последний экзамен, а в дальнейшем собирается поступать в магистратуру.

Владимир и Елена Зеленские с детьми / Фото из соцсетей супругов

Младшему сыну Зеленских Кириллу 13 лет. Он учится в Новопечерской школе в Киеве, которую в свое время закончила и его старшая сестра. По словам первой леди, у мальчика довольно насыщенный график. Помимо занятий в школе, он активно занимается спортом. Также Елена Зеленская рассказывала, что Кирилл интересуется военным делом и в будущем хотел бы стать военным.

При этом президентская чета старается максимально оберегать частную жизнь детей, особенно в условиях войны. Александра и Кирилл не посещают публичные мероприятия вместе с родителями и не ведут открытых страниц в социальных сетях. Поэтому новые фото детей Зеленских практически не попадают в сеть.

В то же время ранее мы публиковали подробный материал о том, как сейчас выглядят дети других известных украинских политиков.