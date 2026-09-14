40-летняя знаменитость поделилась радостной новостью в своем инстаграме, опубликовав трогательное видео.

Иванна выложила милый ролик, где позирует в белом платье, подчеркивающем ее уже округлившийся животик.

Съемку устроили на природе прямо у воды. Локацию украсили очень символично: между деревом и берегом развесили на веревке крошечную детскую одежду, а рядом разложили цветки и свежие фрукты.

Под этим трогательным видео телеведущая оставила короткую, но эмоциональную подпись.

Еще одно маленькое счастье уже на пути к нам,

– написала Онуфрийчук.

Как известно, Иванна и ее муж, 45-летний казахстанский бизнесмен Алмаз Альсенов, уже воспитывают первенца. Их сыночку Адаму сейчас 2,5 года. Мальчик появился на свет в Швейцарии. Именно там звездная семья проживает с начала полномасштабного вторжения. Супруги состоят в браке уже почти пять лет. Они официально поженились в Киеве в ноябре 2021 года.

Добавим, что недавно о беременности объявила известная певица Сиара.