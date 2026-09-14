Радісною новиною 40-річна знаменитість поділилася у своєму інстаграмі, опублікувавши ніжне відео.

Іванна виклала милий ролик, де позує у білій сукні, яка підкреслює її вже округлий животик.

Зйомку влаштували на природі просто біля води. Локацію прикрасили дуже символічно: між деревом та берегом розвішали на мотузці крихітний дитячий одяг, а поруч розклали квіти та свіжі фрукти.

Під цим зворушливим відео телеведуча залишила короткий, але емоційний підпис.

Ще одне маленьке щастя вже на шляху до нас,

– написала Онуфрійчук.

Як відомо, Іванна та її чоловік, 45-річний казахський бізнесмен Алмаз Альсенов, уже виховують первістка. Їхньому синочку Адаму зараз 2,5 роки. Хлопчик з'явився на світ у Швейцарії. Саме там зіркова родина проживає з початку повномасштабного вторгнення. Подружжя перебуває у шлюбі вже майже п'ять років. Вони офіційно одружилися у Києві в листопаді 2021 року.

Додамо, що нещодавно про вагітність оголосила відома співачка Сіара.