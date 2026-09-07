Радісною новиною вона поділилася у своєму інстаграмі, опублікувавши миле відео та фото з помітно округлим животиком.

Під час відео камера повільно ковзає вздовж мотузки, на якій під сонечком сушаться білі футболки. Наприкінці ролика з'являється сама Сіара у простій білій майці, джинсах із низькою посадкою та з бігуді у волоссі. Вона мило вішає на мотузку крихітний дитячий комбінезончик. Після цього співачка повертається до об'єктива із посмішкою та показує п'ять пальців, натякаючи на поповнення.

Аби у прихильників не залишилося сумнівів, наступним кадром стало фото з футболками, на яких були написані імена чотирьох старших дітей зірки.

Ще одна людина для любові,

– лаконічно зазначила під публікацією Сіара.

Сіара вагітна / Фото з інстаграму співачки

Для артистки це буде вже четверта спільна дитина від її чоловіка, суперзірки НФЛ Рассела Вілсона. Зараз пара виховує 9-річну донечку Сієну, 6-річного сина Віна та 2-річну крихітку Амору.

Також на братика чи сестричку чекає найстарший син співачки – 12-річний Фючер Захір Вілберн. Хлопчик народився від попередніх стосунків Сіари з відомим репером Future.

До речі, поки Сіара готувала важливе оголошення про свою вагітність, інша зірка вже стала мамою. Днями акторка Наталі Портман народила третю дитину.