Пивоваров різко відповів, чи вживає наркотики, та навіщо хоче здати аналізи

Український співак Артем Пивоваров, чиї виступи завжди відзначаються шаленим драйвом, зіткнувся з неприємними звинуваченнями. У мережі почали активно поширюватися чутки, нібито виконавець виходить на сцену під дією заборонених речовин.

Артист не став терпіти подібних наклепів і вирішив публічно прокоментувати ситуацію. У своїх сторіз в інстаграмі Пивоваров жорстко розставив усі крапки над "і", запевнивши прихильників, що ці розмови є абсолютно безпідставними.

Щоб остаточно розвіяти будь-які сумніви скептиків, знаменитість висловив готовність підтвердити свої слова офіційним медичним шляхом.

Вітання всім, хто пише, що я виступаю під речовинами. Я готовий здати аналізи. Я результати знаю, мені нічого доводити собі, –

різко відрізав виконавець.

Проте просто так здавати тести артист не збирається. Пивоваров вирішив обернути цей інцидент на користь українських військових і запропонував критикам укласти незвичне парі. Співак пообіцяв оприлюднити результати аналізів лише в тому разі, якщо ініціатори чуток зроблять щедрий донат.

Хто готовий закрити збір на наші бригади і підрозділи? Можемо укласти парі!

– звернувся до хейтерів Артем.

Артем Пивоваров / фото з інстаграму

Нещодавно фани помітили дружину Артема Пивоварова з округлим животиком під час виступу співака.