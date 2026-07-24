Приводом для активних обговорень стало відео у тіктоці, на якому глядачам вдалося зафільмувати дружину Артема Пивоварова під час музичного фестивалю Atlas. Саме після цих кадрів у мережі почали стрімко ширитися чутки, що виконавець незабаром може стати батьком уперше.

На опублікованому Даша Чередниченко йшла неподалік сцени у чорній вільній сукні. Користувачі звернули увагу на те, що обраниця артиста впродовж всього відео намагалася прикрити живіт руками. Втім, прихильникам все одно здалося, що фігура дівчини змінилася, а животик став помітно округлим.

У коментарях під роликом фани почали активно обговорювати ймовірну вагітність та ділитися спостереженнями:

"Красива вагітна жінка";

"Животик прикриває";

"Тю, сенс ховати живіт? Вони були разом, а вже чоловік і дружина, що тут такого";

"Тепер розумію, чому Даша останнім часом ходить не в топах, а в такому закритому одязі".

Сам Артем Пивоваров офіційно ці чутки поки що не коментував.

До речі, стало відомо, як саме в мережу просочилася інформація про таємну дружину Пивоварова, адже сам артист і досі не коментує особисте життя.