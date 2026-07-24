Поводом для бурных обсуждений стало видео в TikTok, на котором зрителям удалось запечатлеть супругу Артема Пивоварова во время музыкального фестиваля Atlas. Именно после появления этих кадров в сети начали стремительно распространяться слухи о том, что исполнитель вскоре может впервые стать отцом.

На опубликованном видео Даша Чередниченко шла недалеко от сцены в черном свободном платье. Пользователи обратили внимание на то, что избранница артиста на протяжении всего видео пыталась прикрыть живот руками. Впрочем, поклонникам все равно показалось, что фигура девушки изменилась, а животик стал заметно округлым.

В комментариях под роликом фанаты начали активно обсуждать возможную беременность и делиться наблюдениями:

"Красивая беременная женщина";

"Животик прикрывает";

"Эй, почему прятать живот? Они были вместе, а теперь уже муж и жена, что тут такого";

"Теперь понимаю, почему Даша в последнее время ходит не в топах, а в такой закрытой одежде".

Сам Артем Пивоваров официально о этих слухах пока ничего не сказал.

Кстати, стало известно, как именно в сеть просочилась информация о тайной жене Пивоварова, ведь сам артист до сих пор не комментирует свою личную жизнь.