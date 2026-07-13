Слухи об изменении семейного положения артиста распространил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов. По его информации, возлюбленной Пивоварова является Даша Чередниченко, которая уже давно работает с артистом. Главным доказательством тайной свадьбы блогер называет то, что девушка недавно сменила фамилию.

Была Даша Чередниченко, стала Пивоварова. Девушка недавно сменила фамилию. Она много лет работала с артистом и входила в состав его команды,

– заявил Беспалов.

Доказательства тайной свадьбы / скриншоты с канала Беспалова

Сам Артем Пивоваров пока не комментирует новости о своей свадьбе. Певец традиционно держит личную жизнь за закрытыми дверями, чтобы она не отвлекала внимание аудитории от его музыки. Говорят, что пара вместе еще с 2017 года. И хотя артист никогда публично не подтверждал эти отношения, он их и не опровергал.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко / фото из инстаграма

Стоит отметить, что в декабре 2020 года в интервью Славе Демину Пивоваров подтвердил, что у него есть девушка, и назвал себя моногамным. Тогда он подчеркнул, что "не склонен к полигамии", а их союз уверенно движется к созданию семьи. Что касается официального брака, певец отмечал, что штамп в паспорте для него не является принципиальным, но допускал такое развитие событий.

Но в 2020 году произошло очень много переосмыслений, в частности внутри меня. Возможно, это произойдет в ближайшем будущем – я не исключаю этого,

– делился ранее исполнитель.

Напомним, недавно появились первые подробности тайной свадьбы Даши Квитковой и Владимира Бражка.