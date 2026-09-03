Коханий Ріанни вперше за довгий час показався з 11-місячною донькою

Американський репер A$AP Rocky потішив шанувальників рідкісними сімейними кадрами. Виконавець знявся для обкладинки відомого журналу разом зі своєю наймолодшою дитиною від співачки Ріанни.

Зірковий батько та його 11-місячна донька на ім'я Рокі стали героями спеціального випуску W Magazine China. На зворушливому фото репер позує у блакитній сорочці, білій футболці та джинсах, ніжно тримаючи малечу на руках. Дівчинка одягнена у стильний мініатюрний джинсовий костюм, а її волосся зібране у два хвостики, які прикрашають блакитні бантики.

У відвертій розмові для глянцю артист поділився своїм поглядом на виховання нащадків. Він зізнався, що найбільше цінує можливість любити своїх дітей безумовно і нічого не очікувати від них натомість.

A$AP Rocky з донькою / фото W Magazine China

Користувачі мережі одразу засипали зіркову родину компліментами. Прихильники звернули увагу на те, як швидко підросла дівчинка, та відзначили її красу.

Варто нагадати, що Ріанна та A$AP Rocky перебувають у стосунках із 2020 року, проте офіційно вони не одружені. За цей час зіркова пара стала багатодітною: вони виховують синів Різзу та Райота, а також доньку Рокі, якій зовсім скоро виповниться один рік.

A$AP Rocky з донькою / фото W Magazine China

Влітку Ріанна разом зі своїми трьома дітьми відвідала Rihanna Drive – вулицю, яку у 2017 році назвали на її честь.



