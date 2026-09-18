Ще одне несподіване одкровення: брат принцеси Діани заявив про роман батька з Єлизаветою II

Брат покійної принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, поділився несподіваними сімейними подробицями у своїх мемуарах. Він стверджує, що їхній батько Джон Спенсер свого часу мав романтичні стосунки з майбутньою королевою Єлизаветою II. За словами графа, цим стосункам поклав край впливовий родич монархині.

Про це Чарльз Спенсер розповів у новій книзі Swan Song: Diana, My Sister. Уривки з мемуарів опублікувало видання The Daily Mail.

Чарльз Спенсер описує свою книгу як просту данину брата своїй надзвичайній сестрі. Проте на сторінках знайшлося місце не лише для спогадів про леді Ді, а й для пікантних подробиць із життя їхнього батька, Джона Спенсера.

За словами графа, Джон Спенсер був військовим і придворним. Свого часу він служив королівським ад'ютантом і тоді, як стверджує його син, мав романтичний зв'язок із Єлизаветою II, яка на той момент була майбутньою королевою. Чарльз Спенсер не називає точних дат цих стосунків. Водночас він пише, що в історію втрутився лорд Маунтбеттен. Він викликав Джона Спенсера на розмову та дав зрозуміти, що той має припинити свої залицяння до Єлизавети.

Він викликав мого батька й сказав йому, що будь-які його сподівання завоювати її прихильність виключені. Він мав покласти край цій безглуздій історії,

– написав Чарльз Спенсер.

Спенсер також припускає, що Маунтбеттен міг мати власний інтерес у цій ситуації. На його думку, можливо, таким чином він звільняв шлях до Єлизавети для свого племінника – принца Філіпа. Зрештою Джон Спенсер відступив. Як пише його син, він був вихований у дусі поваги до королівської родини, а роки військової служби привчили його виконувати накази старших за званням.

Однак ця ситуація серйозно вплинула на його ставлення до Маунтбеттена. За словами Чарльза Спенсера, після тієї розмови його батько до кінця життя ненавидів лорда Маунтбеттена.

Джон Спенер зі своєю дружиною / Фото Getty images

Зазначимо, що книга Swan Song: Diana, My Sister вже викликала значний резонанс не лише через історію з Єлизаветою II. Чималий розголос спричинили й одкровення Чарльза Спенсера про розмову з колишнім чоловіком Діани, принцом Чарльзом, після її трагічної смерті.