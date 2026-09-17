Граф Чарльз Спенсер розкрив приголомшливі подробиці розмови з нинішнім королем Чарльзом III у своїх нових мемуарах. За його словами, гостра суперечка сталася лише через кілька днів після загибелі принцеси Діани у 1997 році, пише Daily Mail.

Конфлікт спалахнув під час обговорення щодо підготовки похоронної процесії. Брат Леді Ді категорично виступав проти того, щоб 15-річний принц Вільям та 12-річний принц Гаррі йшли публічно за труною своєї матері. Проте Чарльз наполягав на своєму й емоційно реагував на будь-які заперечення.



Брат Леді Ді випустив про неї мемуари / Фото з інстаграму графа Спенсера

За спогадами Спенсера, під час телефонної розмови Чарльз продовжував виливати свій гнів. Спенсер пише у своїй книзі, що не переривав Чарльза і чекав на паузу.

Потім він зупинився. Я припустив, що ця пауза означала спробу опанувати себе. Однак потім він виплеснув у слухавку все те, що я завжди вважав його прихованою зневагою до Діани,

– згадує її брат.

Виявляється, графа Спенсера обурила інша фраза, яку випалив Чарльз: "Будь певний, ми скоро про неї забудемо!". Спенсер лише зміг відповісти: "Я не можу повірити, що ти щойно це сказав", після чого одразу кинув слухавку.

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Через величезний резонанс довкола мемуарів Букінгемський палац був змушений терміново порушити своє традиційне мовчання. Представники монарха оприлюднили офіційну відповідь від імені короля.

Хоча ми з принципів не коментуємо книжки, Його Величність пам'ятає, що біль братерського смутку може затьмарити розум, вплинути на судження та викривити спогади так, як інші цього не сприймають навіть через багато років після такої втрати,

– зазначили у палаці.

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Експерти відзначають, що ця реакція дуже нагадує знамениту фразу королеви Єлизавети II – "Спогади можуть відрізнятися", якою вона свого часу відповіла на закиди принца Гаррі та Меган Маркл.

А тим часом принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до Великої Британії та намагаються облаштувати своє життя з дітьми. Нещодавно стало відомо, що подружжя вирішило терміново перевести своїх дітей в іншу школу.