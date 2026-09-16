Як повідомляє видання CNN, пара обговорила це питання з власною командою безпеки. Принц Гаррі і Меган Маркл прагнули уникнути найменших ризиків для життя 7-річного Арчі і 5-річної Лілібет.

Причиною занепокоєння охорони стали інтенсивний дорожній рух і чимала відстань від маєтку подружжя до навчального закладу. Окрім того, ситуація загострилася після прикрого інциденту на дорозі, який ускладнив рух автомобілів у складі кортежу родини. Хоча фахівці оглядали заклад ще влітку, реальні труднощі з доставкою дітей виникли вже з початком навчального процесу.

Офіційний представник герцога та герцогині наголосив, що батьки неймовірно вдячні першій школі за увагу та любов до малюків.

Це рішення в жодному разі не слід розцінювати як критику школи чи того виняткового піклування, яке діти там отримували,

– зазначив речник Сассекських.

Рішення про зміну школи збіглося з повідомленнями про те, що Меган Маркл вперше після відмови від королівських обов'язків отримала дозвіл на урядову перевірку заходів безпеки. Тепер подружжю необхідно пройти офіційну оцінку ризиків від Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Для цього вони мають надати детальний розклад своїх щоденних маршрутів та регулярних поїздок.

Після 6 років життя у США герцоги Сассекські разом з дітьми повернулися до Британії. На тлі повернення Меган Маркл публікує багато фото й відео з дітьми і принцом Гаррі.