В інстаграмі герцогиня Сассекська опублікувала відео з особистими кадрами з життя родини.
У ролику можна побачити принца Гаррі з донькою Лілібет і сином Арчі, спільні фото подружжя, а також світлини самого іменинника. Для відео Меган обрала пісню "Simply the Best" від The Hound + The Fox. У підписі до публікації вона залишила коротке, але тепле привітання: "Він просто найкращий. З днем народження, коханий".
До слова, сама Меган Маркл теж нещодавно відзначила день народження. У серпні герцогині Сассекській виповнилося 45 років.
Нині в родині Меган і Гаррі відбулися важливі зміни. Після шести років життя у США подружжя разом із дітьми переїхало до Великої Британії. Арчі та Лілібет вже розпочали там новий навчальний рік.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас переїзд не означає, що Гаррі та Меган повернулися до виконання королівських обов'язків. У січні 2020 року вони оголосили про відмову від виконання офіційних функцій від імені монарха. Відтоді герцог і герцогиня Сассекські не представляють королівську родину на офіційних заходах та залишаються фінансово незалежними. Їхній статус у цьому питанні наразі не змінився.
Як розповідав близький до родини інсайдер, головним завданням для Меган і Гаррі після переїзду було облаштувати дітей та допомогти їм адаптуватися до нового життя.
Облаштування дітей було і залишається їхнім головним завданням. Усе інше стане на свої місця, коли настане відповідний час. Їм багато чого потрібно зробити. Вони раді повернутися,
– зазначав він.
Раніше ми розповідали, яким принц Гаррі був до стосунків з Меган Маркл.