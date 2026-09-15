В інстаграмі герцогиня Сассекська опублікувала відео з особистими кадрами з життя родини.

У ролику можна побачити принца Гаррі з донькою Лілібет і сином Арчі, спільні фото подружжя, а також світлини самого іменинника. Для відео Меган обрала пісню "Simply the Best" від The Hound + The Fox. У підписі до публікації вона залишила коротке, але тепле привітання: "Він просто найкращий. З днем народження, коханий".

До слова, сама Меган Маркл теж нещодавно відзначила день народження. У серпні герцогині Сассекській виповнилося 45 років.

Нині в родині Меган і Гаррі відбулися важливі зміни. Після шести років життя у США подружжя разом із дітьми переїхало до Великої Британії. Арчі та Лілібет вже розпочали там новий навчальний рік.

Водночас переїзд не означає, що Гаррі та Меган повернулися до виконання королівських обов'язків. У січні 2020 року вони оголосили про відмову від виконання офіційних функцій від імені монарха. Відтоді герцог і герцогиня Сассекські не представляють королівську родину на офіційних заходах та залишаються фінансово незалежними. Їхній статус у цьому питанні наразі не змінився.

Як розповідав близький до родини інсайдер, головним завданням для Меган і Гаррі після переїзду було облаштувати дітей та допомогти їм адаптуватися до нового життя.

Облаштування дітей було і залишається їхнім головним завданням. Усе інше стане на свої місця, коли настане відповідний час. Їм багато чого потрібно зробити. Вони раді повернутися,

– зазначав він.

Раніше ми розповідали, яким принц Гаррі був до стосунків з Меган Маркл.