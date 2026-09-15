В инстаграме герцогиня Сассекская опубликовала видео с личными кадрами из жизни семьи.

В ролике можно увидеть принца Гарри с дочерью Лилибет и сыном Арчи, совместные фото супругов, а также снимки самого именинника. В качестве саундтрека к видео Меган выбрала песню "Simply the Best" группы The Hound + The Fox. В подписи к публикации она оставила короткую, но теплое поздравление: "Он просто лучший. С днем рождения, любимый".

К слову, сама Меган Маркл тоже недавно отпраздновала день рождения. В августе герцогине Сассекской исполнилось 45 лет.

Сейчас в семье Меган и Гарри произошли важные изменения. После шести лет жизни в США супруги вместе с детьми переехали в Великобританию. Арчи и Лилибет уже начали там новый учебный год.

В то же время переезд не означает, что Гарри и Меган вернулись к исполнению королевских обязанностей. В январе 2020 года они объявили об отказе от выполнения официальных функций от имени монарха. С тех пор герцог и герцогиня Сассекские не представляют королевскую семью на официальных мероприятиях и остаются финансово независимыми. Их статус в этом вопросе пока не изменился.

Как рассказывал близкий к семье инсайдер, главной задачей для Меган и Гарри после переезда было обустроить детей и помочь им адаптироваться к новой жизни.

Обустройство детей было и остается их главной задачей. Все остальное встанет на свои места, когда придет соответствующее время. Им многое предстоит сделать. Они рады вернуться,

– отметил он.

Ранее мы рассказывали, каким был принц Гарри до отношений с Меган Маркл.