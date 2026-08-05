Команда бренда опубликовала трогательный пост в инстаграме. В нем появились две фотографии Меган: свежий снимок в элегантном образе и архивный кадр из детства, на котором будущая герцогиня еще совсем маленькая.

На первом фото супруга принца Гарри позировала в непринужденном, но стильном образе: сине-белая рубашка в полоску, белые джинсы и светлые босоножки создали спокойное летнее настроение. На снимке она стоит в светлом дворике с чашкой в руках.

Меган Маркл / Фото из инстаграма As Ever

Второй кадр оказался особенно трогательным для поклонников: на нем будущая герцогиня еще совсем маленькая, с двумя косичками и искренней улыбкой. Эта фотография была сделана примерно в 1987 году в спальне девочки в Лос-Анджелесе, а на заднем плане можно разглядеть школьную фотографию с Меган и ее одноклассниками.

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Детское фото Меган Маркл / Фото со страницы As Ever в инстаграме

Напомним, ранее украинские знаменитости, в частности Джамала и Наталья Могилевская, поддержали вирусный тренд в инстаграме и показали свои фото еще до того, как стали популярными.