Дав Камерон і Даміано Давид зіграли весілля в Тоскані: кадри з розкішного святкування

Американська акторка та співачка Дав Камерон і фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давид одружилися.

Пара влаштувала кількаденне весілля в мальовничій Тоскані. Тепер у мережі з'явилися кадри зі святкування та стали відомі деталі їхнього особливого дня. Про те, як минув весільний вікенд, розповіло видання VOGUE.

Для святкування пара обрала Італію – батьківщину Даміано Давида. Основною локацією став розкішний маєток Castiglion del Bosco неподалік Монтальчино.

Весільні урочистості тривали кілька днів.Спочатку Дав і Даміано офіційно зареєстрували шлюб в середньовічній ратуші Монтальчино.

Дав Камерон і Даміано Давид / Фото Getty images

На цю церемонію вони запросили лише найближчих друзів і родичів. Молодята приїхали туди на вінтажному білому кабріолеті, а після церемонії повернулися до маєтку, де продовжили святкування з вечерею та танцями.

Даміано Давид і Дав Камерон / Фото Getty images

Наступного дня пара влаштувала вітальну вечерю для всіх гостей просто посеред виноградників. Для них накрили великий стіл, прикрашений свічками, квітами та червоним виноградом.

Головна церемонія відбулася в суботу на території старовинного замку XII століття. Локацію прикрасили білими квітами, зеленню та легкою тканиною, а серед гостей були й усі учасники Måneskin.

До вівтаря Дав Камерон вийшла разом із мамою. Там на неї чекав Даміано, з яким вони обмінялися весільними обітницями. Церемонію провів режисер Кенні Ортега, який працював із Дав над фільмами "Спадкоємці".

Після церемонії гості продовжили святкування за святковою вечерею. На них також чекав великий весільний торт, прикрашений свіжими фруктами та квітами. Завершили вечір у форматі гучного афтепаті в оранжереї, де гості танцювали під музику діджея Nicky Macha до пізньої ночі.

Що відомо про стосунки Дав Камерон і Даміано Давида?

Тепер Дав Камерон і Даміано Давид офіційно чоловік і дружина. Їхня історія кохання розпочалася у 2022 році, коли вони вперше зустрілися за лаштунками церемонії MTV Video Music Awards. Тоді артистка отримала нагороду як найкращий новий артист, а гурт Måneskin, фронтменом якого є Даміано, також був серед номінантів.

Втім, їхнє знайомство тоді не переросло у щось більше. Наступного року вони знову зустрілися на тій самій церемонії, після чого почали більше спілкуватися. Даміано запросив Дав на концерт Måneskin у Нью-Йорку, а згодом – на афтепаті. Саме тоді між ними почалися романтичні стосунки.

У жовтні 2025 року Даміано зробив коханій пропозицію в їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Після заручин пара почала готуватися до весілля. Відомо, що зараз пара живе на два міста – між Лос-Анджелесом і Римом.

Раніше ми розповідали про весільний образ Дав Камерон.