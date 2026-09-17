Про це повідомило видання Vogue, де пара поділилася подробицями своїх стосунків та освідчення.

Даміано Давид зробив пропозицію коханій вдома, коли вони збиралися в поїздку. На той момент Дав була в об'ємній футболці, з мокрим волоссям і без макіяжу. Перед тим як запропонувати їй одружитися, Даміано сказав, що багато людей мріють про масштабні романтичні жести, але їхній світ і без того сповнений видовищних подій. За його словами, романтика для них набула іншого значення: разом виконувати домашні справи, разом готувати, разом старіти.

Я щойно була на Мальті, де отримувала нагороду, і, звісно, ці фотографії продовжують поширюватися. Але між такими подіями були два місяці, коли ми просто ходили за продуктами, готували їжу й намагалися розібратися з нашим новим соковитискачем,

– розповіла Дав Камерон.

У Vogue зазначили, що в найближчі місяці пара одружиться. Зараз вони живуть між Римом і Лос-Анджелесом. Закохані намагаються підлаштовувати робочі графіки так, щоб не проводити багато часу окремо.

Відомо, що до весілля з коханою також готується старший син Памели Андерсон.