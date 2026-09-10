30-річний продюсер освідчився коханій під час відпочинку в Індонезії 29 серпня. Про заручини пара повідомила в інстаграмі, опублікувавши романтичні кадри з поїздки.

Брендон Томас Лі та Катеріна Деметріадес / Фото з інстаграму

Брендон і Катеріна виросли в Лос-Анджелесі та багато років дружили. Стосунки між ними почалися у 2025 році. Зараз вони живуть у Нью-Йорку та планують одружитися наприкінці 2027 року, як зазначило видання PEOPLE.

Брендон Томас Лі та Катеріна Деметріадес / Фото з інстаграму

Брендон – продюсер, номінований на Еммі, та керівник продакшн-компанії And Her Son's Productions. Він працював над фільмом Netflix "Памела, історія кохання" про свою матір і стрічкою "Остання танцівниця" з Памелою Андерсон. Також Брендон є співзасновником бренду доглядової косметики Sonsie.

Тим часом Деметріадес навчається за спеціальністю "Філософія" в Нью-Йоркському університеті.

Катеріна Деметріадес / Фото з інстаграму

До слова, у Памели Андерсон є ще один син – Ділан Джаггер Лі. Обох дітей акторка народила від музиканта Томмі Лі, з яким була одружена з 1995 до 1998 року.

Нагадаємо, молодший син Памели Андерсон нещодавно одружився в Сен-Тропе.