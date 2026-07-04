Після весілля молодята дали ексклюзивне інтерв'ю журналу Vogue, у якому поділилися подробицями святкування. Також видання опублікувало перші світлини з церемонії.

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Закохані влаштували камерне весілля на приватній віллі в престижному районі Ле-Парк. Церемонія пройшла просто неба серед квітучого саду, що створило романтичну атмосферу.

Для весілля Пеула обрала сукню від Фернандо Гарсії для Oscar de la Renta. Вбрання мало коротку спідницю спереду та довгий шлейф. Дизайнер розповів, що під час роботи над образом надихався класичним французьким кіно, зокрема фільмом "Марія-Антуанетта" Софії Копполи та образом Одрі Гепберн у стрічці "Забавне личко".

Сам Ділан для урочистої події обрав класичний чорний костюм від бренду Genuardi, який доповнив білою сорочкою та метеликом.

Ми були по-справжньому щасливі. Коли ми озирнулися навколо й побачили, що всі наші рідні та друзі зібралися в одному місці, нас переповнили емоції – у найкращому сенсі цього слова. У повітрі панували радість і любов. Ми стали однією з перших пар серед наших друзів, які одружилися, і саме це зробило той день ще більш особливим,

– поділився Ділан.

До слова, у Памели Андерсон є ще один син – Брендон Томас Лі. Обох дітей акторка народила від музиканта Томмі Лі, з яким перебувала у шлюбі з 1995 до 1998 року. На весілля Ділана завітали і Памела, і Томмі, і старший брат.

Молодший син Памели Андерсон одружився: для перегляду фотографій гортайте праворуч

Нагадаємо, що на початку червня також стало відомо, що відома співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера.