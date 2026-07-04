Пара одружилася 3 липня під час розкішної церемонії в Медісон-сквер-гардені в Нью-Йорку. Про це повідомило видання People. Інформацію журналістам підтвердили представники співачки, які також розкрили подробиці святкування.

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Весілля пройшло у колі рідних і близьких. Тейлор і Тревіс вирішили відмовитися від традиційних подружок нареченої та друзів нареченого.

Натомість брат співачки, Остін Свіфт, виконував почесну роль свідка нареченої, а Джейсон Келсі став свідком з боку нареченого. Церемонія об’єднала обидві родини,

– зазначили представники співачки.

Весільну церемонію провів давній друг пари, голлівудський актор Адам Сендлер.

Після того як закоханих офіційно оголосили чоловіком і дружиною, на гігантських екранах біля спортивного комплексу з'явився напис "JUST&T MARRIED!", що можна перекласти як "Тейлор і Тревіс щойно одружилися!".

Весільні образи молодят створив модний дім Christian Dior Haute Couture. Взуття для пари було виготовлене на замовлення Christian Louboutin, а образ нареченої доповнили ювелірні прикраси Cartier.

Серед гостей на святі було чимало знаменитостей, зокрема Джіджі Хадід і Бредлі Купер, Дакота Джонсон, Ед Ширан, Зої Кравіц, Джиммі Феллон та багато інших.

Напередодні весілля стало відомо, що Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі зробили масштабну благодійну пожертву. Пара передала 26 мільйонів доларів різним благодійним організаціям, серед яких Feeding America, ASPCA та Imagination Library Доллі Партон.

До речі, раніше ми писали детальний матеріал про те, з ким зустрічалася Тейлор Свіфт до стосунків з Тревісом Келсі.