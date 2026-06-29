Щойно пара поділилася світлинами, новина миттєво стала однією з найобговорюваніших у соцмережах. Увагу користувачів привернуло не лише саме весілля, а і його естетику: зйомка в стилі плівкової фотографії, мінімалістичне оформлення церемонії та, звісно, образи молодят. Детальніше про все це – далі в матеріалі 24 Каналу.

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Де пройшло весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка?

Свято відбулося на території заміського комплексу під Києвом. Церемонію оформили у мінімалістичному стилі: білий килим вів до арки з драпірованої тканини, крізь яку відкривався краєвид на озеро та дерева. Підлога, декор і місця для гостей були виконані у білому кольорі, без зайвих деталей.

Кадри з весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, ввечері, коли стемніло, на білу тканину-завісу (ту саму, що була фоном церемонії вдень) спроектували чорно-білі кадри молодят. Зверху світився неоновий напис "Даша + Вова".

Весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / Фото з інстаграму Тані Парфільєвої

Банкетний стіл прикрасили білими еустомами та тонкими свічками.

Бенкетний стіл на весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас для гостей обрали незвичний дрескод – усі були одягнені в чорне, що створило ефектний контраст із повністю білим оформленням церемонії.

Хто був серед гостей?

На святі зібралися рідні, друзі та колеги молодят. Серед гостей були продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний із дружиною Аліною Френдій, бізнесвумен і колишня дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна, продюсер Євген Таллер, власники бренду CHER'17 Тетяна Парфільєва та Іван Кришталь, а також блогерка та флористка Анастасія Скальницька.

Гості на весіллі Квіткової та Бражка / Фото з інстаграму

Особливу місію під час церемонії виконав син Даші Лев – саме він виніс молодятам обручки.

Володимир Бражко, Даша Квіткова та її син Лев / Фото з інстаграму блогерки

З цікавого – для гостей також облаштували фотобудку, де кожен міг зробити знімок на пам'ять.

Фото Даші Квіткової з коханим, зроблені на весіллі / Кадри з інстаграму блогерки

Весільні образи Даші Квіткової та Володимира Бражка

Окрему увагу в соцмережах привернули весільні образи Даші Квіткової. Для свого особливого дня блогерка обрала одразу дві сукні українського бренду Milla Nova. Під час церемонії вона з'явилася в мереживній сукні з довгим шлейфом, яку доповнили легкі локони, кольє на шиї та краплеподібні сережки. Згодом Даша змінила образ на коротку сукню, оздоблену паєтками, а також елегантний пучок, кулон і лаконічні сережки.

Володимир Бражко та Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки

Володимир Бражко також змінив два образи. Для церемонії він обрав класичний чорний смокінг із білою сорочкою та метеликом, а під час святкування перевдягнувся у чорну сорочку з коротким рукавом, чорні штани та залишив краватку-метелик.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / Фото з інстаграму гурту TVORCHI

Хто організував свято та яка музика звучала?

Організацією весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка займалося агентство Keller PR & Events. Ведучими стали Тетяна Чітата та Іван Заєць, а за музику на святі відповідали гурт TVORCHI та бенд SAVOIA JAZZ.

Ведучі та музиканти на весіллі Даші Квіткової та Володимира Бражка / Фото з інстаграму

Атмосферу свята доповнив спеціально підібраний плейлист. Для молодят і гостей звучали Marry You Бруно Марса, Ordinary Алекса Воррена, Experience Людовіко Ейнауді, Believe гурту TVORCHI, Cause You Are Young C.C. Catch, а також італійські хіти Sarà Perché Ti Amo, Felicità, Volare та інші.

Пісні з весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, напередодні наша редакція писала детальний матеріал з історією кохання Даші Квіткової та Володимира Бражка.