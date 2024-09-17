Оскільки Тейлор Свіфт – значна особистість, до неї прикуті мільйони поглядів. Шанувальники, зокрема, цікавляться особистим життям співачки. З яким зустрічалася всесвітньо відома зірка, розповість Show 24.
До слова Дональд Трамп заявив, що ненавидить Тейлор Свіфт, яка підтримала Камалу Гарріс на виборах США
Тейлор Свіфт і Джо Джонас
У 2008 році Тейлор Свіфт закрутила роман з відомим американським співаком Джо Джонасом. Однак вони прозустрічалися всього декілька місяців. Під час стосунків з чоловіком виконавиця встигла написати про нього пісню, яка називається Forever & Always. Трек увійшов у альбом Fearless.
Тейлор Свіфт і Лукас Тілл
Згодом, на зйомках кліпу до пісні You Belong With Me, Свіфт познайомилася з американським актором Лукасом Тіллем. Однак їхні стосунки тривали недовго – з березня по квітень 2009 року. Зазначимо, що у відеороботі Тейлор, за сюжетом, була закохана у чоловіка. Тож хімія між ними, схоже, перейшла з екрана у реальність.
Тейлор Свіфт і Тейлор Лотнер
Взимку того ж року Тейлор Свіфт зустріла американського актора Тейлора Лотнера. Вони познайомилися, коли тривали зйомки фільму "День святого Валентина". Вже в кінці літа зав'язався роман. За словами виконавиці, вони розійшлися друзями, адже чоловік любив Тейлор більше, ніж вона його.
Тейлор Свіфт і Джон Майєр
У листопаді 2009 року Тейлор Свіфт почала зустрічатися з американським співаком Джоном Майєром. Вона навіть присвятила коханому трек Dear John. Разом з іншими він з'явився у третьому альбомі співачки.
- Тейлор Свіфт також була у стосунках з американським актором Джейком Джилленголом, якому присвятила пісні We Are Never Ever Getting Back Together та The Last Time.
- Після цього, співачка закрутила роман з Конором Кеннеді, якому на той момент було 18 років. Зауважимо, що він є сином Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого. З хлопцем пов'язана пісня Begin Again.
- Всесвітньо відома зірка також зустрічалася з популярним британським співаком Гаррі Стайлзом. Надихнувшись цими стосунками, вона написала треки I Knew You Were Trouble й Out of the Woods.
Тейлор Свіфт і Калвін Гарріс
В березні 2015 року у Тейлор Свіфт зав'язалися стосунки зі шотландським продюсером Калвіном Гаррісом. Вони познайомилися на премії Brit Awards. Проте влітку 2016 року закохані розійшлися.
Тейлор Свіфт і Том Гіддлстон
Згодом Тейлор Свіфт закрутила роман з англійським актором Томом Гіддлстон. Їхні стосунки тривали всього три місяці. Тоді у медіа згадувалося, що події розгорталися занадто швидко, тому пара не змогла цього витримати. Крім того, говорили, що Том хотів більше виносити ці стосунки на публіку, а Тейлор була проти.
Тейлор Свіфт і Джо Алвін
Протягом наступних шести років Тейлор Свіфт була у стосунках з англійським актором Джо Алвіном. Навіть ходили чутки, що пара заручилася. Річ у тім, що якось на пальці співачки помітили обручку. Тоді інсайдери повідомляли, що колишні закохані не сварилися, а розійшлися по-дружньому.
Тейлор Свіфт і Метті Гілі
У травні минулого року у Тейлор Свіфт розпочалися стосунки з Метті Гілі – лідером англійського гурту The 1975. Однак вже у червні чоловік та жінка розійшлися. Інсайдери розповідали, що закохані зрозуміли, що не підходять одне одному. Також повідомлялося, що близькі люди виконавиці були шоковані таким рішенням.
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі
У вересні 2023 року у Тейлор Свіфт розпочався роман з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі. Деякий час ходили чутки, що закохані більше не разом. Але нещодавно їх помітили на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Тейлор і Тревіс на трибунах спостерігали за грою Янніка Сіннера і Тейлора Фріца.
Як бачимо, у Тейлор Свіфт досить бурхливе особисте життя. Співачку часто можна було побачити з новими чоловіками. Однак, схоже, теперішні стосунки дівчини є доволі серйозними.