Така різка заява від Дональда Трампа з'явилася не просто так. Річ у тім, що після його дебатів зі ще одною кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс, Тейлор Свіфт підтримала опонентку політика.

Читайте також Мільярдерка, людина року та одна з найвпливовіших особистостей: у чому феномен Тейлор Свіфт

Reuters повідомляє, що у своєму акаунті у Truth Social Дональд Трамп великими буквами написав "Я НЕНАВИДЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ". Зазначимо, що раніше виконавиця поділилася зі своїми шанувальниками, що буде підтримувати Камалу Гарріс на виборах, оскільки вона бореться за права людей та зможе їх відстоювати.

Британське агентство новин також нагадало, що спершу Дональд Трамп писав у Truth Social, що Тейлор Свіфт не фанатка Камали Гарріс, тому не буде підтримувати її на виборах у США. Однак після того, як стало відомо, що жінка перемагає, згідно з опитуваннями, кандидат від Республіканців посилив свою риторику щодо співачки.

До речі, шанси на перемогу демократки підтримка Тейлор Свіфт також збільшила, адже її допис в інстаграмі зібрав вже 11 мільйонів вподобайок та 1,5 мільйона поширень.

Реакція Тіма Волса на висловлювання Трампа

Після грубого висловлювання Дональда Трампа в сторону Тейлор Свіфт, кандидат у віцепрезиденти США від Демократів Тім Волс звернувся по шанувальників співачки у соцмережі X.

З вашою допомогою ми переможемо найменшу людину, яка коли-небудь жила,

– написав Тім Волс.

Зауважимо, що так називається одна з пісень Тейлор Свіфт. Після публікації Трампа, думки користувачів в X розділилися: одні почали його захищати, а інші підтримали виконавицю.