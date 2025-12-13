Попри те що співачка дебютувала у чартах лише у 2006 році, упродовж всієї кар'єри вона 14 разів з альбомами посідала першу сходинку, що є найбільшою кількістю серед інших зірок. Українська аудиторія не так добре знайома з американською виконавицею, яка побила не один рекорд і завдяки своїй творчості заробила мільярдні статки. Однак не всім зрозуміло, чому Тейлор така популярна та чим вона краща за інших артистів. У матеріалі 24 Каналу даємо відповіді на всі питання, щоб краще осягнути феномен цієї особистості.

Не пропустіть Її називають другою Тейлор Свіфт: хто така Сабріна Карпентер та чому вона настільки популярна

Юність і розвиток кар'єри

Співачка народилась у Пенсильванії й росла на ялинковій фермі. Із самого дитинства дівчина захоплювалась музикою, а батьки всіляко підтримували доньку в її бажанні. Вона спеціально їздила до Нью-Йорку, де вчилась вокалу та виступала в маленьких кафе.

Що цікаво, із п'яти років Тейлор навіть мала першу роботу на фермі – збирала личинки богомолів з дерев, щоб комахи не вилуплювалися і не потрапляли до будинків людей.

Свіфт пробувала себе в акторстві та ходила на прослуховування, але ніхто не бачив у ній унікального таланту. Дівчина виступала на різних фестивалях, а в 11 років навіть записала дві кавер-версії пісень у стилі кантрі, однак лейбл, до якого були направлені ці композиції, відхилив їх.

Згодом сім'я переїхала до Нешвілла, щоб шукати нові можливості для розвитку таланту доньки. Одного разу до родини зайшов комп'ютерний технік, який побачив у дівчинки гітару. Тейлор тоді лиш починала вчитись грати на ній, а чоловік запропонував свою допомогу. Сьогодні цей талант неабияк знадобився співачці, адже на усіх концертах вона виконує деякі пісні під акомпанемент власної гітари.

Згодом батьки знайшли менеджера, який почав займатись просуванням Тейлор. Уже в 14 років виконавиця підписала контракт із лейблом Sony, і стала наймолодшою артисткою у світі, якій вдалось досягнути такої вершини. Однак співпраця тривала не довго через те, що артистка вирішила розірвати договір, бо вважала, що компанія взагалі не цікавилась її творчістю.

У 17 років Тейлор випустила альбом, який називався так, як і співачка.

Перший альбом Тейлор Свіфт / Скриншот із Spotify

Після цього знаменитість продовжила працювати над своєю кар'єрою та добиватись чималих успіхів.

Особливість пісень

Зазначимо, що Свіфт здобула понад 639 музичних нагород і встановила 117 рекордів, які занесені до Книги рекордів Гіннеса.

Станом на сьогодні дівчина випустила 11 альбомів кожен із яких кардинально відрізняється від попереднього. З кожним роком, з кожною новою піснею, артистка продовжує демонструвати свій ріст у музичній індустрії. Зокрема, видозмінюються не тільки стилі в музиці, а й виконання самої співачки.

У 2014 році вийшов альбом під лаконічною назвою "1989". Він не тільки став шалено популярним, а й продовжує залишатись одним із топових серед усіх інших платівок.

Taylor Swift – Blank Space (альбом "1989"): дивіться відео онлайн

Для кращого результату співачка долучає до співпраці геніїв музичного світу, які допомагають у просуванні та продюсуванні її хітів. Цікаво, що основною авторкою пісень залишається сама Тейлор.

Частина треків присвячена темі кохання. Особливістю виконавиці є те, що за допомогою музики вона розповідає про невдалі любовні історії особистого життя. Сама ж Свіфт ділилась, що пише пісні, наче щоденникові записи. Зазначимо, що спецвидання альбому "Lover" містило рукописи з її щоденників 13-27 років.

Рукопис Тейлор із 2003 року / TAS Rights Management

Скандали

У 2009 році Тейлор нагородили премією від MTV Video Music Awards за найкраще жіноче відео на пісню "You Belong with Me". Під час її промови на сцену вийшов репер Каньє Вест, який перервав її виступ і сказав, що це Бейонсе зняла найкраще відео.

Kanye West Interrupts Taylor Swift at the 2009 MTV Video Music Awards: дивіться відео онлайн

Після цього репер подзвонив до Тейлор і попросив вибачення за свій вчинок, але згодом забрав слова назад, зазначивши, що зробив це під тиском фанатів.

Тоді ж між артистами розгорілась ворожнеча. Вони почали писати пісні, де можна було помітити посилання одне до одного. Наприклад, у 2016 році Каньє випустив відеороботу "Famous". У ній були зображені оголені знаменитості. По одній зі сторін лежала Кім Кардашьян, а по другій – Тейлор.

Згодом співачка зізналась, що на неї дуже негативно вплинув цей скандал. Вона рік не виходила із будинку, відштовхувала людей, бо більше нікому не довіряла.

Сьогодні точаться чутки, що Каньє Вест своїм вчинком у 2009 році насправді начебто врятував та захистив Тейлор Свіфт від зв'язків з P. Diddy. Продюсер нібито на той час "полював" на молодих перспективних артистів та "усував" конкурентів Бейонсе. Однак це тільки теорія, яка немає жодних доказів, окрім здогадок шанувальників.

У 2012 році у ЗМІ ширились чутки, що Кеті Перрі переманила на свій бік кількох танцівників Тейлор, які покинули співачку посеред туру "Prismatic". За декілька років обидві виконавиці повідомили, що примирились. До слова, Кеті й Тейлор разом знялись у кліпі "You Need To Calm Down".

Taylor Swift – You Need To Calm Down: дивіться відео онлайн

Згодом зірка заявила про сексуальні домагання зі сторони радіоведучого Девіда Мюллера та подала до суду. Співачка запевняла, що чоловік підняв її спідницю та схопив за сідниці. Охоронець Тейлор підтвердив слова дівчини.

Сам же чоловік заперечував ці звинувачення, але суд таки визнав його винним.

У 2019 році музичний менеджер Скутер Браун придбав колишній лейбл Свіфт Big Machine за 300 мільйонів доларів, викупивши права на альбоми співачки. Виконавиця не приховувала свого обурення й звинуватила Брауна в знущаннях і цькуванні.

Після цього Тейлор вдалась до ходу конем. Вона вирішила перезаписати свої альбоми, а нові записи почали виходити під назвою Taylor's Versions. Це геніальна ідея, яка довела, що артисти можуть відстояти свої права в музичній індустрії.

Особисте життя

Таблоїди пишуть, що у житті Свіфт було чимало чоловіків, а їх загальне число – 17.

Найперші публічні стосунки були з Джо Джонасом, який розстався зі співачкою у телефонній розмові. Багато хто впевнений, що пісні Тейлор, як "Last Kiss" і "Forever and Always" були написані про ці стосунки.

Згодом в артистки закрутився роман з актором Тейлором Лотнером. Пара познайомилась під час знімань у комедії "День святого Валентина". Як виявилось, Тейлор кинула хлопця, а в пісні "Back To December" попросила вибачення за важку грудневу ніч.

За декілька років у житті співачки появився Гаррі Стайлз, який на той час був учасником гурту One Direction. Попри те, що їхні стосунки протривали всього лиш місяць, вони надовго запам'ятались шанувальникам. Зокрема, Тейлор підняла тему цих взаємин у щонайменше трьох піснях: "I Knew You Were Trouble", "Out Of The Woods", "Style".

Гаррі Стайлз і Тейлор Свіфт / Фото з відкритих джерел

Серед інших знаменитостей з якими Свіфт пробувала побудувати міцні стосунки були: Келвін Гарріс, Том Гіддлстон, Джо Алвін, Зак Ефрон та інші.

Як відомо, сьогодні серце виконавиці зайняте. Її обранцем став зірка американського футболу – Тревіс Келсі. Чоловік висловив свою симпатію до Тейлор в одному із подкастів, після чого у них закрутився роман. Співачка неодноразово приходила на ігри, щоб підтримати коханого, а він, своєю чергою, часто появляється на концертах дівчини.

Під час одного з концертів на стадіоні Вемблі Тревіс появився на сцені та став частиною одного із її номерів.

Ба більше, у серпні цього року Тревіс освідчився коханій.

Обручка співачки, створена ювеліркою Kindred Lubeck, оцінюється до 1 мільйона доларів, з діамантом близько 10 каратів.

Пізніше Тейлор розповіла, що освідчення Тревіса Келсі стало для неї справжнім сюрпризом. Вона додала, що поки не планувала весілля, бо працювала над своїм новим альбомом The Life of a Showgirl, та займеться цим пізніше.

Eras Tour

Понад рік Тейлор знаходилась у світовому турне, яке охопило кожен куточок Землі. Цей тур став своєрідним підсумком діяльності співачки. Концерт тривав три з половиною години та оспівував усі ери творчості Свіфт.

Щоб потрапити на концерт, шанувальники купляли квитки за рік до виступу. Eras Tour приніс Тейлор понад 4 мільярди доларів доходу.

Додамо, що ці виступи приносять прибуток не лишень співачці, а й містам, де вона виступає. Через значний наплив фанатів, міста мають змогу заробити на туристах.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR: дивіться відео онлайн

Оскільки такий тур – це кропітка й довготривала робота, то Тейлор готувалась до нього цілий рік. Вона займалася з психотерапевтом, готувалася фізично, морально, вокально, займалася з хореографами. На час туру співачка відмовилася від алкоголю.

Чому ж Тейлор Свіфт така популярна?

Її фанатську базу порівнюють із релігійним культом, адже вона вражає своїми масштабами. Тейлор побудувала правильну комунікацію із шанувальниками. Іноді вона запрошує фанів до себе додому, щоб разом спекти печиво, переглянути фільм, послухати пісень тощо. Вона показала, що артист може бути набагато ближчим до людей, які формують її популярність.

Дехто навіть припускає, що в майбутньому Свіфт може стати кандидаткою в президенти США.

Щоб краще зрозуміти її вплив, Тейлор раніше у соцмережах нагадала шанувальникам, що потрібно зареєструватися на майбутніх виборах у США – за день було зареєстровано понад 35 тисяч людей.

У 2023 році знаменитість визнали "Людиною року" за версією видання Time. Вона – найбільш прослуховувана артистка на Spotify. На той момент її пісні прослухали понад 26,1 млрд разів.

А минулого року вона отримала чергову нагороду Ґреммі у номінації "Альбом року". Додамо, що це була 14-та нагорода Тейлор у категорії "Кращий вокальний поп-альбом". Крім того, на церемонії Billboard Music Awards Тейлор здобула 10 нових нагород. Вона стала найбільш нагородженою артисткою в історії шоу.

Коли співачка виступала у Лондоні, на її концерт прийшла королівська родина.

Шанувальники також опублікували кумедне відео, де принц Уельський захоплено підспівує та танцює під час виконання хіта Shake it off.

Цікавий факт, що станом на жовтень 2024 року Forbes оцінили капітал Тейлор Свіфт в 1,6 мільярда доларів. Таким чином виконавиця отримала статус найбагатшої співачки у світі.

Багато хто впевнений, що Тейлор ще не досягла свого піка, і від неї варто очікувати набагато більшого. Адже виконавиця не тільки змінила підхід музичної індустрії до співаків, не тільки підтримала ЛГБТК+-спільноту, фемінізм і боротьбу з расизмом, не тільки налагодила унікальне спілкування з шанувальниками, а й стала тією, хто назавжди вписав своє ім'я у світову історію.

Тейлор Свіфт і вибори в США

Напередодні виборів у США Тейлор заявила, що підтримуватиме Камалу Гарріс. А віцепрезидентка США заявила, що пишається тим, що має підтримку на виборах від всесвітньо відомої співачки.

Після цього Ілон Маск, який із самого початку підтримував Дональда Трампа, вирішив прокоментувати позицію виконавиці.

Чудово, Тейлор...Ти перемогла...Подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів своїм життям,

– висловився Маск.

А сам Трамп назвав Тейлор Свіфт "ліберальною людиною".

Це було лише питанням часу. Вона не могла підтримати Байдена, але вона дуже ліберальна людина. Здається, вона завжди підтримує демократів, і вона, ймовірно, заплатить за це ціну на ринку,

– сказав кандидат у президенти США.

Але і ця заява не стала останню для кандидата в президенти США. Дональд Трамп заявив у Truth Social, що "ненавидить" Тейлор Свіфт. До речі, шанси на перемогу демократки підтримка співачки також збільшила, адже її допис в інстаграмі зібрав вже 11 мільйонів вподобайок та 1,5 мільйона поширень.

Стівен Кінг підтримав Тейлор після того, як Дональд Трамп образив співачку за її підтримку Камали Гарріс.

Я люблю Тейлор Свіфт. Її музика робить мене щасливим. Кінець історії,

– написав "король жахів".

Письменнику відповів Ілон Маск, намагаючись спровокувати конфлікт. Винахідник запитався, яка пісня співачки його улюблена, на що Кінг заявив, що йому подобається трек Hey Stephen.

Taylor Swift – Hey Stephen: дивіться відео онлайн

У жовтні Трамп потролив Тейлор перед її концертом. Над майданчиком з'явився невеликий літак, який тягнув надпис, де було написано, чи готова співачка, що республіканець знову буде при владі.

Трамп 2024 – готова до цього, леді кішка? MAGA!,

– йдеться у надписі на банері.

Текст повідомлення – відсилка до пісні Тейлор Свіфт Ready For It?, яка вийшла у 2017 році. А MAGA розшифровується як Make America Great Again. Це гасло Дональд Трамп популяризував у своїй президентській компанії, що була у 2016 році.

У жовтні цього року відбувся реліз 12-го студійного альбому під назвою The Life of a Showgirl. Одним із найпопулярніших хітів стала пісня The Fate of Ophelia.