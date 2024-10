За припущеннями тіктокерів, репер P. Diddy не тільки займався торгівлею людьми та насильством, але й "прибирав" конкурентів та допомагав це робити своїм друзям – наприклад, Бейонсе. Show 24 докладніше розповість про вірусну теорію, що заполонила соцмережі.

Цікаво Дрескод, ріки алкоголю та десятки знаменитостей: як "білі вечірки" Diddy стали легендарними

Що сталося на VMA у 2009 році

19-річна Тейлор Свіфт у 2009 році здобула нагороду MTV Video Music Awards за відео You Belong with Me. Тоді її промову перервав Каньє Вест. Він вибіг на сцену, забрав мікрофон і заявив, що насправді на цю нагороду заслуговувала Бейонсе.

Каньє Вест перебив Тейлор Свіфт на VMA: відео

Репера засудили за такий вчинок, тоді він попросив вибачення перед Тейлор. Вони примирилися, і вже у 2015 році Свіфт вручала співаку нагороду за досягнення в музиці. Тоді артистка пожартувала над Каньє й назвала його другом.

Я дуже рада за вас, і я дам завершити. Але у Каньє Веста була одна з найкращих кар'єр усіх часів!

– жартувала тоді Тейлор Свіфт.

Теорія – Каньє Вест врятував Тейлор Свіфт

Фанати у тіктоці роблять припущення, що Каньє Вест своїм вчинком у 2009 році насправді начебто врятував та захистив Тейлор Свіфт від зв'язків з P. Diddy. Продюсер нібито на той час "полював" на молодих перспективних артистів та "усував" конкурентів Бейонсе.

Каньє Вест нібито врятував Тейлор Свіфт: відео

Важливо! На підтримку цієї теорії та тверджень, які користувачі висувають у тіктоці, немає вагомих доказів. Багато хто ставиться до цього зі скептицизмом. Варто дочекатися на реальні свідчення про злочини P. Diddy чи його спільників.

Що в цій теорії не так

Дивлячись на скандал 2009 року з іншого боку, користувачі зауважують, що якби Каньє справді турбувався про Тейлор Свіфт, він міг би попередити її особисто чи звернутися в поліцію. Натомість репер публічно принизив юну на той час артистку. Тому, швидше за все, дії Веста спричинені просто його бажанням висловитися.

Крім того, Каньє Вест у 2016 році знову образив Тейлор Свіфт, зобразивши її оголеною у кліпі Famous та грубо висловившись про неї у тексті. Після цього між артистами розгорілась ще більша ворожнеча.