Виконавиця закликала людей також ознайомитися з позицією Дональда Трампа і Камали Гарріс, аби зробити свій вибір. Тейлор Свіфт поділилася, що нещодавно штучний інтелект зробив так, ніби-то вона підтримує республіканця на виборах, однак жінка зазначила, що це – дезінформація, з якою треба боротися.

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Тейлор Свіфт написала, що на виборах США буде голосувати за Камалу Гарріс й кандидата у віцепрезиденти від неї Тімоті Волза. Співачка зауважила, що демократка бореться за права людей та вважає, що "потрібен воїн, щоб їх відстоювати".

Я вважаю, що вона сильна, талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Мене дуже підбадьорив і вразив вибір її напарника – Тімота Волза, який десятиліттями відстоював права ЛГБТК +, ЕКЗ та права жінок щодо власного тіла,

– говорить Тейлор Свіфт.

Світова зірка зазначила, що вона провела дослідження і зробила свій вибір. Співачка наголосила на тому, що потрібно спершу зареєструватися, аби проголосувати на виборах. Також додала, що можна віддати свій голос за когось достроково. Крім того, Свіфт поділилася посиланням, де можна зареєструватися.

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