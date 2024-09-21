Інтерв'ю Камали Гарріс, де вона говорить про Тейлор Свіфт, з'явилося на ютуб-каналі WIRED. Віцепрезидентка США заявила, що пишається тим, що має підтримку на виборах від всесвітньо відомої співачки.
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Вона неймовірна артистка. Я дійсно поважаю відвагу, яку вона здобула протягом своєї кар'єри, щоб відстоювати те, що вважає правильним,
– зазначила Камала Гарріс.
З усмішкою на обличчі кандидатка у президенти США поділилася, що минулого року вони з Тейлор Свіфт були по різні сторони на Супербоулі. Річ у тім, що жінки не вболівали за один клуб з американського футболу. Однак ніхто не розлючений через те, що зберігає вірність своїй команді.
Камала Гарріс розповідає про Тейлор Свіфт: дивіться відео онлайн
Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс на виборах США
- Нагадаємо, що після того, як Тейлор Свіфт заявила, що буде голосувати за Камалу Гарріс на виборах США, інший кандидат у президенти Дональд Трамп назвав співачку ліберальною людиною та сказав, що вона заплатить велику ціну на ринку. Згодом політик зазначив, що ненавидить Тейлор Свіфт.
- Нещодавно за виконавицю заступився американський письменник Стівен Кінг. Він написав, що любить Тейлор Свіфт, а її музика робить чоловіка щасливим. Згодом до Стівена звернувся Ілон Маск. Підприємець, ймовірно, хотів посваритися з письменником, але у нього нічого не вийшло.