Інтерв'ю Камали Гарріс, де вона говорить про Тейлор Свіфт, з'явилося на ютуб-каналі WIRED. Віцепрезидентка США заявила, що пишається тим, що має підтримку на виборах від всесвітньо відомої співачки.

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Вона неймовірна артистка. Я дійсно поважаю відвагу, яку вона здобула протягом своєї кар'єри, щоб відстоювати те, що вважає правильним,

– зазначила Камала Гарріс.

З усмішкою на обличчі кандидатка у президенти США поділилася, що минулого року вони з Тейлор Свіфт були по різні сторони на Супербоулі. Річ у тім, що жінки не вболівали за один клуб з американського футболу. Однак ніхто не розлючений через те, що зберігає вірність своїй команді.

Камала Гарріс розповідає про Тейлор Свіфт: дивіться відео онлайн

Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс на виборах США