Фаррелл Вільямс не підтримує артистів, які висловлюються про політику. Його заява пролунала в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Цікаво Біллі Айліш назвала кандидата, за якого проголосує на виборах президента США

Я не займаюся політикою. Насправді мене іноді дратує, коли я бачу знаменитостей, які намагаються сказати вам (за кого голосувати, – Show 24). Є знаменитості, яких я поважаю, які мають свою думку, але не всі. Я з тих людей, які кажуть: "Якого біса? Заткнися. Тебе ніхто не питав",

– заявив Фаррелл Вільямс.

Артист не називав імена конкретні імена артистів. Та Тейлор Свіфт одна з перших зірок, які публічно висловилась про політику. Фаррелл Вільямс назвав таких колег "самовпевненими".

Музикант додав, що він триматиметься осторонь політичних заяв. Але додав, що він голосуватиме на виборах, адже країна йому небайдужа.

Хто з американських зірок висловлювався про політику

Тейлор Свіфт після перших дебатів кандидатів у президенти заявила про підтримку Камали Гарріс та її соратника Тімоті Волза на майбутніх виборах у США.

Біллі Айліш днями теж публічно підтримала Камалу Гарріс. Вона з братом Фіннеасом записала відео, в якому закликала шанувальників проголосувати.