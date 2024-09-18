17 вересня у США пройшов Національний день реєстрації виборців. У цей день Біллі Айліш та її брат Фіннеас записали відео, яке опублікували на сторінці в інстаграмі.

Цікаво Тейлор Свіфт і вибори у США: як найпопулярніша співачка світу може змінити долю цілої країни

Біллі Айліш оголосила, що на виборах президента підтримає Камалу Гарріс та Тіма Волза. Саме за них вона та її брат проголосують.

Ми голосуємо за Камалу Гарріс і Тіма Волза, тому що вони борються за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети та нашої демократії,

– сказала артистка.

Брат Біллі Айліш додав, що настав час зупинити екстремістів, які хочуть контролювати життя людей.

"Ми не можемо дозволити екстремістам контролювати наше життя, наші свободи та наше майбутнє. Єдиний спосіб зупинити їх і небезпечний проєкт 2025 – проголосувати та обрати Камалу Гарріс", – сказав Фіннеас.

Біллі Айліш та її брат підтримали Камалу Гарріс: відео

Хто ще підтримав Камалу Гарріс

Після перших президентських дебатів Тейлор Свіфт заявила про свою підтримку Камали Гарріс та її соратника Тімоті Волза на майбутніх виборах у США. Співачка назвала Гарріс "сильним і талановитим лідером". Такий публічний жест однієї з найвпливовіших артисток Америки може частково позначитися на виборах.

Політичний допис Тейлор Свіфт уподобали такі зірки як співачка Сабріна Карпентер та акторка Лілі Рейнхарт. Свою подругу незмінно підтримує Селена Гомес.