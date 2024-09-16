Подія відбулася в ніч проти 16 вересня. Про це пише видання The Mirror.

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Так, Селена Гомес разом зі своїми колегами по серіалу "Вбивства в одному будинку" Мартіном Шортом і Стівом Мартіном піднялася на сцену, щоб вручити нагороди. Мартін та Стів пожартували одне про одного для того, щоб розважити публіку. Своєю чергою співачка теж іронічно висловилась.

Дозвольте мені сказати вам, яка це честь – працювати з двома хлопцями, які дуже далекі від того, щоб бути бездітними кошатницями,

– зазначила знаменитість.

Ця фраза стала відповіддю на слова Дональда Трампа про жінок, які не народжували.

Зауважимо, сама Селена Гомес нещодавно оголосила про безпліддя.

Варто згадати, що днями кандидат у президенти США до того ж різко висловився про подругу Селени Гомес, співачку Тейлор Свіфт, заявивши, що він "ненавидить" її. Напередодні виконавиця підтримала опонентку політика.