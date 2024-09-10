Відома американська співачка Селена Гомес хворіє на системний червоний вовчак – це рідкісна хвороба, яка може вразити весь організм. Через це артистка не може мати дітей – про це вона заявила вперше.

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Я ніколи цього не казала, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя та життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене,

– зізналась Селена Гомес.

Співачка додала, що вона все ще має шанс стати мамою іншим способом – через сурогатне материнство чи всиновлення. Селена Гомес готова до дитини.

"Я вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають з сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже. Однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм", – зауважила зірка.



Селена Гомес для Vanity Fair / Фото з інстаграму Селени Гомес

Нагадаємо, зараз Селена Гомес перебуває у стосунках з музичним продюсером Бенні Бланко. В інтерв'ю вона зізналась, що її "ніколи так не кохали".