Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував рішення Тейлор Свіфт підтримувати його конкурентку. Він заявив, що не був фанатом співачки.

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Трамп назвав Тейлор Свіфт "ліберальною людиною". Схоже, що він не здивований її вибором.

Це було лише питанням часу. Вона не могла підтримати Байдена, але вона дуже ліберальна людина. Здається, вона завжди підтримує демократів, і вона, ймовірно, заплатить за це ціну на ринку,

– сказав кандидат у президенти США.

Кого підтримує Тейлор Свіфт і чому

Після перших дебатів кандидатів у президенти артистка повідомила, що на виборах США голосуватиме за Камалу Гарріс й кандидата у віцепрезиденти від неї Тімоті Волза. Співачка назвала жінку "сильною і талановитою лідеркою".

Раніше Дональд Трамп хибно похвалився тим, начебто його підтримує Тейлор Свіфт та її шанувальники, поширивши фейкові зображення.