Премія MTV Video Music Awards 2024 відбулася у Нью-Йорку. Ведучою шоу була реперка Megan Thee Stallion, а на сцені виступали такі артисти як Емінем, Кеті Перрі, Шон Мендес та інші.
До слова Klavdia Petrivna та OSTY підкорили тікток: які відео знімають користувачі під пісню "Не лякай"
Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою премії, отримавши сім нагород з 12 номінацій. Зірка стала "артисткою року" та авторкою найкращої "пісні літа". Таким чином вона перевершила Бейонсе за кількістю сольних нагород: у обох співачок є по 30 статуеток, однак 4 з них Бейонсе отримала у складі Destiny's Child.
Емінем, Tyla та Megan Thee Stallion посіли друге місце за кількістю виграшів - вони отримали по дві статуетки. Решта переможців – Дуа Ліпа, Аріана Гранде, Біллі Айліш – отримали по одній.
На премію був номінований українець Микита Кузьменко в категорії "Найкраща операторська робота" за кліп Illusion для Дуа Ліпи. Утім, у цій номінації статуетку отримав росіянин Анатоль Трофімов, який зняв кліп для Аріани Гранде.
Список переможців MTV Video Music Awards 2024
"Відео року": Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight
Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight: дивіться відео онлайн
"Артист року": Тейлор Свіфт
"Пісня року": Сабріна Карпентер – Espresso
Сабріна Карпентер – Espresso: дивіться відео онлайн
"Найкращий новий артист": Чаппелл Роан
"Пісня літа": Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight
"Найкращий перформанс року": LE SSERAFIM – Easy
"Найкраща співпраця": Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight
"Найкраща попспівачка": Тейлор Свіфт
"Найкращий гурт": SEVENTEEN
"Найкращий хіп-хоп": Емінем – Houdini
Емінем – Houdini: дивіться відео онлайн
"Найкраща операторська робота": Ariana Grande – we can't be friends (wait for your love), оператор Анатоль Трофімов
"Найкращий R&B": SZA – Snooze
"Найкраща альтернативна пісня": Бенсон Бун – Beautiful Things
"Найкращий рок": Lenny Kravitz – Human