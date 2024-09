Премія MTV Video Music Awards 2024 відбулася у Нью-Йорку. Ведучою шоу була реперка Megan Thee Stallion, а на сцені виступали такі артисти як Емінем, Кеті Перрі, Шон Мендес та інші.

До слова Klavdia Petrivna та OSTY підкорили тікток: які відео знімають користувачі під пісню "Не лякай"

Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою премії, отримавши сім нагород з 12 номінацій. Зірка стала "артисткою року" та авторкою найкращої "пісні літа". Таким чином вона перевершила Бейонсе за кількістю сольних нагород: у обох співачок є по 30 статуеток, однак 4 з них Бейонсе отримала у складі Destiny's Child.

Емінем, Tyla та Megan Thee Stallion посіли друге місце за кількістю виграшів - вони отримали по дві статуетки. Решта переможців – Дуа Ліпа, Аріана Гранде, Біллі Айліш – отримали по одній.

На премію був номінований українець Микита Кузьменко в категорії "Найкраща операторська робота" за кліп Illusion для Дуа Ліпи. Утім, у цій номінації статуетку отримав росіянин Анатоль Трофімов, який зняв кліп для Аріани Гранде.

Список переможців MTV Video Music Awards 2024

"Відео року": Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight: дивіться відео онлайн

"Артист року": Тейлор Свіфт

"Пісня року": Сабріна Карпентер – Espresso

Сабріна Карпентер – Espresso: дивіться відео онлайн

"Найкращий новий артист": Чаппелл Роан

"Пісня літа": Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

"Найкращий перформанс року": LE SSERAFIM – Easy

"Найкраща співпраця": Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

"Найкраща попспівачка": Тейлор Свіфт

"Найкращий гурт": SEVENTEEN

"Найкращий хіп-хоп": Емінем – Houdini

Емінем – Houdini: дивіться відео онлайн

"Найкраща операторська робота": Ariana Grande – we can't be friends (wait for your love), оператор Анатоль Трофімов

"Найкращий R&B": SZA – Snooze

"Найкраща альтернативна пісня": Бенсон Бун – Beautiful Things

"Найкращий рок": Lenny Kravitz – Human